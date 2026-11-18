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La secretaria de Gobernación explicó que México mantiene comunicación cotidiana con las autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador para coordinar las operaciones migratorias y atender los movimientos de personas hacia el norte del continente.

Por Agencia EFE México y Estados Unidos abordaron la posibilidad de convocar una reunión de autoridades migratorias para coordinar la atención de los flujos procedentes de Centroamérica, informó la secretaria mexicana de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Durante la conferencia matutina, que encabezó en sustitución de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, la responsable de la política interna explicó que la propuesta surgió durante su encuentro del martes con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, en el que revisaron la cooperación bilateral en materia migratoria.

“Sí se planteó en la mesa el que pudiera haber una cumbre de autoridades migratorias”, afirmó la funcionaria, quien señaló que la propuesta también fue planteada por la representación estadounidense. Rodríguez aseguró que hubo una respuesta favorable de ambas partes, aunque no precisó una fecha para el encuentro ni qué países participarían. La secretaria explicó que México mantiene comunicación cotidiana con las autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador para coordinar las operaciones migratorias y atender los movimientos de personas hacia el norte del continente. Asimismo, confirmó que durante la reunión con Johnson se abordó la situación de las caravanas migrantes que atraviesan el sur mexicano, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase con duplicar los aranceles México si no detenía el avance de los migrantes, la mayor parte procedentes de Centroamérica.