Milei utilizó su cargo para promocionar cripto $LIBRA, concluye comisión

El pasado 14 de febrero, Javier Milei hizo una publicación en redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dijo se dedicaría a "financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina" y cuyo valor se disparó con rapidez para luego desplomarse en forma súbita.

Por Agencia EFE Una comisión investigadora del Parlamento argentino concluyó que el presidente Javier Milei utilizó su investidura como jefe de Estado para promocionar en febrero pasado la criptomoneda $LIBRA, que, tras su lanzamiento, se desplomó y provocó pérdidas millonarias entre inversores de todo el mundo. Según el informe final de la comisión, Milei "utilizó la investidura presidencial" y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Katina Milei, "facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional".

"Existen elementos suficientes para afirmar que se ha violado la ley 25.182 de Ética en la Función Pública en tanto que el presidente habría promovido un negocio privado contrario al ejercicio ético de sus funciones", asevera el documento, hecho público en la Cámara de Diputados de Argentina. El pasado 14 de febrero, Javier Milei hizo una publicación en redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dijo se dedicaría a «financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina» y cuyo valor se disparó con rapidez para luego desplomarse en forma súbita. Miles de inversores denunciaron haber apostado fallidamente a ese activo tras el mensaje, que fue fijado en el perfil del mandatario antes de ser eliminado horas después y seguido por otro en el que retiró su apoyo al proyecto y aseguró no tener vinculación ni estar interiorizado de sus detalles.