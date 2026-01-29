Centroamérica & Mundo

FMI recomienda a Nicaragua 'una mejora sustantiva del Estado de derecho'

Las perspectivas del FMI a corto plazo siguen siendo en general favorables para Nicaragua, no obstante, a mediano plazo predomina el riesgo de que los resultados sean inferiores a lo previsto, en un contexto de elevada incertidumbre.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la consulta del Artículo IV con Nicaragua correspondiente a 2025 y señalan que la economía "ha sorteado bien múltiples shocks desde 2018, y la solidez de los fundamentos económicos debería ayudar al país a enfrentar con éxito los factores adversos." Las previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto de Nicaragua, de un 3,8 % en 2025 y un 3,4 % en 2026, reflejan perspectivas económicas en general favorables a corto plazo.

Sin embargo, para lograr un mayor crecimiento a mediano plazo y seguir avanzando en la reducción de la pobreza, los funcionarios del FMI recomiendan que "será fundamental aumentar la inversión pública, la acumulación de capital humano y el gasto social focalizado, diversificar las exportaciones y, al mismo tiempo, fortalecer los marcos de gobernanza económica y de lucha contra la corrupción y el clima empresarial y mejorar considerablemente el Estado de derecho". A fin de aumentar la competitividad y potenciar la inversión privada reduciendo el costo de hacer negocios, "es vital propiciar la facilitación de la actividad empresarial con los agentes económicos y mantener la integridad fiscal". También "es crucial aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de los procesos administrativos y judiciales relacionados con los derechos de propiedad privada (en particular los derechos de terceros), lo que incluye garantizar la existencia de recursos jurídicos adecuados, eficaces y justos".

GOBERNANZA ECONÓMICA

En lo concerniente a la gobernanza económica, el personal técnico del FMI recomienda publicar estados financieros consolidados e informes de auditoría, cooperar con organizaciones privadas y organizaciones sin fines de lucro para entender mejor los riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y mejorar la presentación de informes sobre transacciones sospechosas, según sea necesario, para aumentar la transparencia fiscal. En el corto plazo, las perspectivas siguen siendo ampliamente favorables, pero en el mediano plazo predominan los riesgos de deterioro y un elevado nivel de incertidumbre. Se prevé que el crecimiento se reduzca en 2026, lo que refleja principalmente la hipótesis del personal técnico del FMI de que las remesas disminuirán, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.