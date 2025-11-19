FMI destaca resiliencia y proyecciones de recuperación para República Dominicana

Centroamérica & Mundo

República Dominicana cuenta con fundamentos económicos fuertes y espacio de maniobra para aplicar políticas en caso de que los riesgos se materialicen, señala el FMI.

Por revistaeyn.com El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su revisión anual de la economía dominicana bajo el Artículo IV, un proceso en el que la institución evalúa el desempeño macroeconómico y los retos de cada país miembro. El Directorio Ejecutivo adelantó una valoración positiva y subrayó que República Dominicana mantiene bases sólidas para enfrentar un entorno global incierto. De acuerdo con el análisis del FMI, la economía dominicana experimentó una ralentización entre finales de 2024 y los primeros seis meses de 2025, un comportamiento asociado al clima de incertidumbre internacional y a condiciones financieras más estrictas.

No obstante, el organismo señala que ya se observan señales de dinamismo, impulsadas por medidas de apoyo tanto del Banco Central como del Gobierno. En los meses recientes, el crédito al sector privado, las exportaciones y la llegada de turistas han retomado el ritmo, reforzando una recuperación gradual. La inflación, por su parte, se mantiene controlada y cercana al objetivo oficial. Para 2025, el FMI anticipa que se ubicará en torno a 3.7 %, dentro del rango meta de 4 %. El frente externo también muestra estabilidad: el déficit en cuenta corriente bajaría a 2.5 % del PIB este año, apoyado por el flujo constante de remesas, el fortalecimiento de las ventas al exterior y el crecimiento del turismo. Como ha sido habitual, este déficit estaría cubierto totalmente por inversión extranjera directa, lo que refleja la continuidad de la confianza internacional en el país.

Perspectivas se mantienen optimistas

Las perspectivas para los próximos años se mantienen optimistas. El organismo proyecta que el crecimiento económico alcanzará 4.5 % en 2026 y, posteriormente, se estabilizará cerca de su tasa histórica de 5 %. La consolidación fiscal—favorecida por menores pérdidas en el sector eléctrico y una mayor precisión en los subsidios a la energía—permitiría liberar recursos para incrementar la inversión pública, un elemento clave para sostener el crecimiento futuro. Pese al buen panorama, el FMI advierte que los riesgos externos siguen inclinados a la baja. La economía dominicana continúa expuesta a shocks financieros internacionales y a su alta vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos.