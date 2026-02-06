Colombia: Inundaciones afectan más de 1.200 hectáreas de zona bananera

Centroamérica & Mundo

Urabá concentra la mayor producción bananera del país y en 2024 exportó cerca de 66 millones de cajas de banano, la mayoría de los envíos nacionales, según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Por Agencia EFE La región de Urabá, en el noroeste de Colombia y corazón bananero del país con más de 35.000 hectáreas cultivadas, enfrenta una emergencia por lluvias sin precedentes que han anegado unas 1.200 hectáreas y ponen en riesgo la estabilidad de uno de los sectores más dinámicos de las exportaciones nacionales. Urabá concentra la mayor producción bananera del país y en 2024 exportó cerca de 66 millones de cajas de banano, la mayoría de los envíos nacionales, según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

"Esta saturación hídrica ha provocado el colapso de cauces principales y mantiene plantaciones con más de 96 horas de inundación, lo que ocasionará la pérdida total de los cultivos", advirtió la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura). El gremio explicó que varios ríos de la zona se desbordaron, entre ellos el Carepa y el Grande, lo que ha provocado inundaciones en fincas bananeras. "Augura emite una alerta nacional ante la ola invernal en Urabá. Hoy nuestro censo indica más de 1.200 hectáreas inundadas", dijo el presidente de ese gremio, Emerson Aguirre, quien hizo "un llamado urgente" al Gobierno para que se reactiven mecanismos de ayuda y líneas de crédito para recuperar las áreas anegadas.

AFECTACIONES GRAVES

Además, el nivel del mar también está más alto de lo normal y esa combinación hace que el agua no pueda drenar hacia el mar Caribe con rapidez y permanezca estancada en los cultivos, lo que afecta gravemente las plantaciones y dificulta labores clave como la fumigación aérea. La emergencia en Urabá se da en medio de una temporada de lluvias atípicamente intensa en todo el país. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó esta semana que durante enero las precipitaciones estuvieron un 64,4 % por encima de lo habitual en varias regiones. En los últimos días, las lluvias más intensas se concentraron en departamentos como Antioquia, Córdoba, Putumayo, Nariño, Caldas, Risaralda, Huila y Boyacá.