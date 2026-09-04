Panamá puede venderle energía a Ecuador, dice el presidente Noboa

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A finales de 2024, Ecuador vivió una crisis energéticas al no poder atender la demanda nacional de electricidad -entre otras razones- por graves sequías en los ríos que alimentan a sus principales centrales hidroeléctricas, lo que llevó a racionamientos de energía.

Por Agencia EFE El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló que analizará, en la ciudad costera de Guayaquil, temas sobre seguridad y energía con su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, y anotó que el país centroamericano podría venderle energía a la nación andina. En una entrevista con radio i99, Noboa habló de la complementariedad de las economías, mencionó el tema energético y apuntó que Panamá se está interconectando con Colombia "y Colombia en sí con Ecuador. Panamá nos puede vender a nosotros energía".

"Ellos exportan energía, tienen un caso similar a Paraguay, que tienen un superávit de energía todo el tiempo y hay momentos en el cual ellos tienen excedentes a muy buen precio, a muy buen costo, y nos lo pueden vender", recalcó el jefe de Estado. A finales de 2024, Ecuador vivió una crisis energéticas al no poder atender la demanda nacional de electricidad -entre otras razones- por graves sequías en los ríos que alimentan a sus principales centrales hidroeléctricas, lo que llevó a racionamientos de energía en forma de apagones programados de hasta 14 horas al día. Por otro lado, Noboa comentó que abordará con Mulino temas relacionados con empleo y el combate a las mafias y al narcoterrorismo. En la reunión, que se desarrollará en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), también dialogarán sobre intercambio comercial y sobre inversiones.