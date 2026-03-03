Centroamérica & Mundo

Precio del petróleo sube a US$74,56 luego que Trump ofreciera seguros a navieras en Ormuz

Trump anunció que su Gobierno proveerá seguros de riesgo político "a un precio razonable" para el comercio marítimo que transite por el Estrecho de Ormuz, y aseguró que Washington incluso dispondrá escolta militar a buques en la región.

Por Agencia EFE El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió un 4,7 %, hasta US$74,56 el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreciera seguros de riesgo político a navieras para cruzar el Estrecho de Ormuz, amenazado por la Guardia Revolucionaria iraní. Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban US$3,33 con respecto al cierre del lunes, relajando así la subida del 8,69 % con la que el crudo empezó la jornada, impulsado por la guerra en Irán.

Trump anunció que su Gobierno proveerá seguros de riesgo político "a un precio razonable" para el comercio marítimo que transite por el Estrecho de Ormuz, y aseguró que Washington incluso dispondrá escolta militar a buques en la región. Ebrahim Yabari, general de la Guardia Revolucionaria iraní, advirtió de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar el Estrecho, por donde pasan alrededor de unos 15 millones de barriles diarios, lo que representa el 20 % del petróleo mundial. El analista Tom Essaye señala en su informe diario Sevens Report que si esta ruta se ve interrumpida durante un periodo de tiempo prolongado, los precios del crudo aumentarán de manera sostenida. Esta situación podría derivar en un incremento de los precios de productos básicos que dependen de la energía, como la gasolina y la electricidad, lo que reduciría el gasto de los consumidores, según Essaye.