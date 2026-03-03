Empresas & Management

Estos son los sectores ganadores y perdedores por el conflicto en Irán, según JPMorgan

Por revistaeyn.com La guerra en Oriente Medio ha sacudido a los mercados financieros por segundo día consecutivo, con los precios de la energía al alza y las acciones globales bajo presión a medida que se intensifican los riesgos geopolíticos. Los mercados bursátiles se debilitaron en general en todas las regiones. En Europa, el índice STOXX 600 cayó más de 3 %, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido retrocedía 2,9 %, encaminándose a su peor sesión en 11 meses.

Los mercados asiáticos también registraron fuertes ventas, con el Nikkei 225 de Japón cayendo 3,1 % y el KOSPI de Corea del Sur desplomándose 7,2 %. En Estados Unidos, los futuros del S&P 500 bajaban 1,8 %, después de que el índice S&P 500 cerrara el lunes prácticamente sin cambios. En medio de la escalada del conflicto, la mesa de negociación de JPMorgan delineó los sectores ganadores y rezagados. En el lado positivo, el banco destacó a las principales empresas de defensa, que —según indicó— “se benefician del despliegue de sistemas de defensa antimisiles, la adopción de guerra con drones y la reposición de municiones”. Además, se considera que las compañías energéticas de Norteamérica —incluidas las de exploración y producción (E&P), refinerías, servicios petroleros domésticos, gas natural licuado (GNL) e infraestructura intermedia (midstream)— capturan una brecha de suministro mientras los compradores buscan alternativas.