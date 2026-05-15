Presidente del Consejo Europeo se reunirá con el presidente de Guatemala

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Se firmarán una serie de documentos que establecen resultados concretos en ámbitos de cooperación conjunta como el Estado de derecho, la ciberseguridad, la integridad electoral y la economía circular.

Por Agencia EFE El presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajará la próxima semana a Guatemala, días antes de representar a la Unión Europea en la cumbre entre la UE y México del 22 de mayo, en dos citas que buscan reforzar lazos en Latinoamérica en un contexto de creciente tensión geopolítica global. "Las visitas reflejan el objetivo de la UE, así como la prioridad política del presidente Costa, de construir relaciones más sólidas en todo el mundo en un entorno internacional cambiante", indicó el Consejo en un comunicado.

El representante de los Veintisiete buscará "reforzar el multilateralismo y crear prosperidad compartida, contraponiendo las alianzas a la política de poder". Costa iniciará el viaje el 20 de mayo en Ciudad de Guatemala, donde se reunirá con el presidente, Bernardo Arévalo, en una visita que "reafirmará el compromiso de larga data de la UE con la democracia y los derechos humanos en Guatemala, así como su implicación continuada como socio comercial fiable y socio de cooperación de confianza". "Hace tres años, el pueblo de Guatemala eligió firmemente la democracia. La Unión Europea apoyó decididamente la transición pacífica del poder para garantizar que se respetara la voluntad popular, y seguimos plenamente comprometidos con el apoyo a la democracia y los derechos humanos en Guatemala, en favor de la estabilidad, la inclusión y la prosperidad de su pueblo", declaró. En la reunión, Costa y Arévalo "explorarán la profundización de la cooperación bilateral en materia de seguridad y drogas, también a través del Mecanismo de Coordinación y Cooperación UE-CELAC sobre Drogas y de los programas regionales pertinentes de la UE", añadió el Consejo.

Cumbre entre la UE y México

Ese acercamiento se materializará con la firma de "una serie de documentos que establecen resultados concretos en ámbitos de cooperación conjunta como el Estado de derecho, la ciberseguridad, la integridad electoral y la economía circular", precisó la institución. A continuación, el presidente del Consejo Europeo viajará junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Ciudad de México, donde ambos representarán a la UE en la cumbre bilateral con el país norteamericano. Ese foro -el primero en once años- reflejará "el renovado impulso de las relaciones entre la UE y México" con la firma del Acuerdo Global Modernizado UE-México y del Acuerdo Interino sobre Comercio" Los Estados miembros de la UE respaldaron la aprobación de esos acuerdos el pasado 11 de mayo, lo que supone un "hito" en el avance hacia "una nueva era de cooperación estratégica más profunda".