Programa logra disminuir desnutrición aguda infantil en Guatemala de 6 % a 0,38 %

Para validar la efectividad de su modelo, Castillo Hermanos contrató una auditoría externa a la Universidad Católica de América en Washington. La evaluación comparó los resultados en 22 comunidades intervenidas ("tratamiento") con los de comunidades no intervenidas, pero comparables ("control").

El programa Guatemaltecos por la Nutrición, una iniciativa de la empresa Castillo Hermanos, logró disminuir la desnutrición aguda infantil del 6 % a finales de 2022 al 0,38 % en 2025 en cinco comunidades en las que opera dentro de la localidad de Huehuetenango, en el noroeste del país.

"La evaluación del programa concluye que hay evidencia científica, cuantitativa y comprobable de que el programa Guatemaltecos por la Nutrición está transformando las comunidades intervenidas de forma completa, medible y humana”, indicó la investigadora Maria Sophia Aguirre, quien lideró el proceso de auditoría.

Los hallazgos de la auditoría son contundentes y han demostrado ser "bastante alentadores". Por ejemplo, la desnutrición crónica, con una prevalencia del 47 %, disminuyó en 17 puntos porcentuales en poco más de dos años.

Otros resultados destacados de la auditoría incluyen una mejora del 76 % en la atención prenatal en mujeres embarazadas de las comunidades tratadas, una mejora del 76 % en la salud de las mujeres gracias a la movilidad de los servicios y una disminución del 73 % en enfermedades diarreicas y respiratorias agudas en niños, especialmente al combinar salud con mejoras en agua y saneamiento.

Lanzado el 10 de abril de 2023, el programa busca combatir la desnutrición aguda y crónica a través de un modelo de intervención que va más allá de la asistencia alimentaria y se enfoca en las causas profundas del problema, según explicó este martes José Silva, director ejecutivo de la iniciativa, durante una entrevista con EFE.

La iniciativa nació en 2021 tras un análisis del impacto de la pandemia en las tasas de desnutrición aguda. El modelo del programa se conceptualizó basándose en la literatura y las mejores prácticas de países que han logrado reducir la desnutrición de manera rápida.

Silva describe el programa como una intervención "holística, integrada y comunitaria" que busca impactar a un mismo grupo familiar y a una misma comunidad con una amplia gama de servicios.

En su primera etapa, estableció una sede de trabajo que cubre los municipios de Cuilco, La Libertad y La Democracia, una región de la etnia maya mam en el noroeste de Huehuetenango, departamento (provincia) fronterizo con México, en el noroeste de Guatemala.