S&P proyecta crecimiento global cercano a su ritmo potencial para 2026

Por revistaeyn.com La economía mundial cerró 2025 con una capacidad de resistencia que sorprendió a muchos analistas. A pesar de un entorno cargado de incertidumbre —marcado por giros profundos en la política de Estados Unidos y episodios de tensión geopolítica— la actividad productiva y los mercados financieros lograron mantenerse en pie, con la excepción de algunos sobresaltos puntuales. De cara a 2026, S&P Global Market Intelligence proyecta un escenario similar: un crecimiento global cercano a su ritmo potencial, aunque lejos de estar asegurado.

El principal mensaje de la firma es claro: la solidez observada no debe darse por sentada. Riesgos que antes se consideraban poco probables han ganado peso. Las fricciones entre Estados Unidos y Europa, con Groenlandia como punto de fricción simbólico, o la posibilidad de nuevas sanciones comerciales vinculadas a Irán, ilustran un entorno donde los choques externos pueden materializarse con mayor facilidad. A esto se suma la duda sobre cuánto del dinamismo actual responde al fuerte gasto asociado a la inteligencia artificial, un impulso que podría estar ocultando fragilidades más profundas. La geopolítica ha vuelto al centro del tablero en este inicio de año. Los acontecimientos en Venezuela e Irán, así como la postura de Washington frente a ambos, han incrementado la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas, señala S&P Global Market Intelligence. El reciente repunte del precio del petróleo, por ejemplo, contradice parte de las previsiones para 2026, que apuntaban a una mayor oferta, inflación a la baja y un entorno más favorable para la flexibilización monetaria. Aunque S&P no ha modificado de forma sustancial sus proyecciones, reconoce que el margen de error es hoy más amplio.