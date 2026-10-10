Terremoto en Panamá: al menos 27 heridos leves y 400 estructuras colapsadas

Centroamérica & Mundo

El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes Panamá dejó al menos 27 heridos leves, unos 300 evacuados y más de 400 edificaciones afectadas, entre ellas 142 residencias y 188 centros escolares, sin que se registren víctimas mortales. Tocumen volvió a operar.

Por: Revistaeyn.com - Agencias El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes Panamá provocó daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en distintas provincias del país (...) Hasta el momento no se reportan personas desaparecidas», informó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en un comunicado. Una parte importante de los daños se registró en la provincia de Coclé, Penonomé, ubicada a 150 kilómetros de la Ciudad de Panamá y a unos 180 kilómetros al norte de Tonosí, el área donde se situó el epicentro del sismo registrado a las 12:56 hora local (17:56 GMT) con una profundidad de 10 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). En total en las nueve provincias afectadas, además de los 27 heridos leves, resultaron dañadas por el temblor 142 viviendas, cuatro edificios residenciales, 188 centros escolares, 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, siete hoteles, nueve puentes y múltiples tramos viales, entre otros, además de daños en plantas potabilizadoras. "Al principió tembló, digamos que término medio, y después fuerte, lo que dio tiempo a los ocupantes del hotel a desalojar", explicaba una persona en el sitio, mientras los bomberos inspeccionaban el sitio.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que se encuentra en Penonomé con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y agradeció las muestras de apoyo internacional. "Estoy en Penonomé, recorriendo junto a la ministra Montalvo, las zonas afectadas y para coordinar rápidamente ayuda y soluciones para los afectados del sismo que sufrió nuestro país", afirmó Mulino en X, sin dar detalles sobre posibles víctimas en el terremoto. Una de las dos torres de la catedral de San Juan Bautista de Penonomé colapsó a causa del terremoto, precisamente en momentos en que varios sacerdotes y el obispo del municipio, Edgardo Cedeño, sostenían una reunión, como dijo el prelado a EFE.

Imágenes desde Penonomé. La gobernación y la Catedral quedaron bastante afectadas. https://t.co/xE9HqfOw75 — Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) October 9, 2026

Asimismo, uno de los costados del edificio de la Gobernación de Coclé colapsó completamente, dejando al descubierto todas las oficinas, mientras el otro lado se agrietó.Michelle Terrero, una vecina de Penonomé, dijo a EFE que vivió una situación "aterradora" por el terremoto y que pensó que "no iba a vivir". El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este viernes una amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, que tres horas después fue levantada.

Mensaje del secretario Marco Rubio

El El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes que su departamento moviliza recursos y personal para asistir a Panamá."Estados Unidos apoya al pueblo panameño", escribió Rubio en su cuenta de X, quien aseguró que sigue de cerca los informes sobre el sismo y difundió una línea directa de asuntos consulares para atender consultas relacionadas con la emergencia. El jefe de la diplomacia estadounidense no precisó el alcance de los recursos que serán desplegados, y señaló que la asistencia se coordina con las autoridades panameñas.

Por su parte la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) activó un plan de contingencia y habilitó siete aeropuertos como alternos para recibir vuelos internacionales desviados tras el terremoto. Los aeropuertos habilitados como alternos son el Gustavo Rojas Pinilla, de la isla de San Andrés; el Rafael Núñez, de Cartagena; el Ernesto Cortissoz, de Barranquilla; el Simón Bolívar, de Santa Marta; el Alfonso Bonilla Aragón, de Cali; el José María Córdova, de Medellín, y Los Garzones, de Montería, informó la Aerocivil.

Tocumen reanudó operaciones

El Aeropuerto Internacional de Tocumen reanudó sus operaciones el viernes después de la suspensión preventiva y de las inspecciones en pistas, calles de rodaje, instalaciones y torre de control. Según la información difundida por la terminal, las revisiones no identificaron afectaciones que impidieran retomar las actividades. Copa Airlines también informó que reactivó sus vuelos y que daría prioridad al retorno a Panamá de las aeronaves desviadas hacia aeropuertos alternos. Sin embargo, advirtió que podrían presentarse demoras y ajustes en algunos itinerarios, por lo que recomendó verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto. Para quienes utilizan Panamá como punto de conexión regional, esto supone revisar también el siguiente tramo del viaje. La compañía anunció facilidades para boletos emitidos hasta el 9 de octubre de 2026, correspondientes a viajes programados para el 9 y 10 de octubre en cualquier ruta operada por Copa. Los pasajeros afectados pueden cambiar la fecha, manteniendo el mismo origen y destino, sin cargo por cambio ni diferencia de tarifa, y reprogramar el viaje hasta el 31 de octubre. Los cambios pueden gestionarse en Mis Viajes; como alternativa, la aerolínea ofreció un crédito por el valor del boleto, mediante su Centro de Llamadas. La reapertura de la terminal aérea debe distinguirse de las condiciones en los destinos del interior. Para quienes tengan reservas o desplazamientos por las zonas afectadas, resulta prudente confirmar directamente con el alojamiento y el operador de transporte la disponibilidad del servicio y las condiciones de acceso.

Por qué se sintió tantos segundos