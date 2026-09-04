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Turismo en Latinoamérica: cómo lograr más ingresos y más beneficio local

Mientras que en Centroamérica y el Caribe las llegadas crecieron un 18 %, en Suramérica bajaron un 1 %, un descenso que se debe principalmente a que viene de un 2025 muy positivo, explicó Cinthia Marques, especialista senior de Proyectos e Inversiones de ONU Turismo.

Por Agencia EFE América Latina atesora un enorme potencial para hacer del turismo un motor de desarrollo económico y conservación medioambiental, pero necesita lograr que los turistas gasten más y que el beneficio se quede en las comunidades locales. Así lo expresaron expertos internacionales en un panel sobre los retos del turismo en la región en el IV Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), que se celebra en la ciudad brasileña de São Paulo.

"El gran desafío es cuánto queda en los territorios: salir del volumen de turistas para pensar en cómo traer beneficios", afirmó Juliana Bettini, especialista senior en Turismo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En su opinión, la solución está en tener una visión integrada. Eso pasa -dijo- no solo por invertir en infraestructuras básicas, como carreteras, sino también por impulsar estrategias de promoción, mejorar los negocios y dar asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas. El turismo en el continente americano siguió en los primeros meses de este año la tendencia de crecimiento mundial, aunque con enormes desigualdades. Mientras que en Centroamérica y el Caribe las llegadas crecieron un 18 %, en Suramérica bajaron un 1 %, un descenso que se debe principalmente a que viene de un 2025 muy positivo, explicó Cinthia Marques, especialista senior de Proyectos e Inversiones de ONU Turismo. Brasil, por ejemplo, rompió su récord histórico de llegada de turistas internacionales en 2025, al alcanzar los nueve millones. En este contexto, el desafío para la región, a su juicio, no es tanto atraer más turistas, como hallar la fórmula para que se "queden más tiempo, gasten más" y que ese beneficio "se quede en las comunidades locales" con productos de la zona.

El turismo, una salida para la Amazonía

Marques reveló que esa es la estrategia que quiere impulsar México, potencia turística regional que solo el año pasado recibió cerca de 100 millones de visitantes internacionales, según datos oficiales. La Amazonía brasileña también se está moviendo en esa dirección, en medio de la enorme presión impuesta por la deforestación, la minería ilegal y la agropecuaria. Gilvan Pereira, coordinador del Foro de Turismo del Consorcio Amazonía Legal y superintendente de Turismo del estado brasileño de Rondônia, destacó que la llegada de turistas extranjeros crecieron en Rondônia un 63,6 % entre el primer semestre de 2024 y 2025.