Centroamérica impulsa herramienta para agilizar intercambios comerciales

La SIECA, junto con Guatemala, Honduras y El Salvador, y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsa el desarrollo de un Bien Público Regional de facilitación del comercio.

Por Agencia EFE El Triángulo Norte, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, que concentra el 49,7 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Centroamérica, impulsa la creación de un Bien Público Regional (BPR) para facilitar el comercio y fortalecer la integración económica. Esta Iniciativa busca dotar a estos países de herramientas comunes que permitan agilizar los intercambios comerciales, reducir costos y mejorar la coordinación de los procesos aduaneros, en un contexto en el que la facilitación del comercio se ha convertido en un factor determinante para la competitividad regional.

Además de concentrar casi la mitad del PIB regional, el Triángulo Norte abarca el 57 % del territorio centroamericano y reúne el 68 % de su población, lo que refuerza la necesidad de avanzar en mecanismos compartidos que fomenten el crecimiento del comercio intrarregional y la integración productiva. El Proceso de Integración Profunda entre Guatemala y Honduras, suscrito en 2015 y ampliado con la adhesión de El Salvador en 2018, es uno de los esquemas más avanzados de integración económica en Centroamérica, lo que ha permitido el libre tránsito de mercancías y personas, así como la implementación de instrumentos orientados a simplificar los procedimientos comerciales. Esto ha permitido un fortalecimiento del comercio intrarregional que, apoyado en mecanismos como la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA), en 2022 alcanzó el intercambio comercial de US$9.553 millones entre los tres países. Las operaciones se canalizaron a través de la Plataforma Informática Comunitaria (PIC), administrada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), que permitió gestionar 76.843 transacciones comerciales en los puestos fronterizos integrados de Corinto, Agua Caliente y El Florido.

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS

En este contexto, la SIECA, junto con Guatemala, Honduras y El Salvador, y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsa el desarrollo de un Bien Público Regional de facilitación del comercio, concebido como un conjunto de herramientas compartidas y sostenibles para los países del Triángulo Norte. El BPR permitirá modernizar los procesos comerciales, fortalecer la trazabilidad y mejorar la gestión operativa, con beneficios comunes para los Estados participantes y con potencial de ser replicado en otros países de la región.