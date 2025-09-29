Empresas & Management

Accionistas de FIFCO decidirán el 7 de octubre sobre venta a Heineken

La finalización de la operación entre FIFCO y Heineken está sujeta a aprobaciones regulatorias, así como a la autorización de la asamblea de accionistas, programada para el 7 de octubre.

Por revistaeyn.com Los accionistas de Florida Ice and Farm Company (FIFCO) tomarán la decisión final sobre la venta del 75 % de las operaciones de la empresa a la firma holandesa Heineken el próximo 7 de octubre. Ese día se reunirán en una asamblea que conocerá los detalles de la transacción, aprobada de manera unánime por la junta directiva y anunciada el lunes anterior, según confirmó la compañía.

FIFCO cuenta con 2.194 accionistas que, en conjunto, poseen 858.634.151 acciones comunes. El anuncio detalló que la venta incluye los negocios de bebidas, alimentos y venta al detalle, y que Heineken —que ya poseía el 25 % de participación en la empresa costarricense— pasará a controlar el 100 % de la operación. La transacción está valorada en $3.250 millones e involucra operaciones en Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá. La finalización de la operación entre FIFCO y Heineken está sujeta a aprobaciones regulatorias, así como a la autorización de la asamblea de accionistas, programada para el 7 de octubre.