Sportline invierte US$2 millones en tienda insignia y proyecta tres nuevos puntos en Costa Rica

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Este nuevo punto de venta, que se convierte en la tienda número 17 de la cadena en Costa Rica, cuenta con un espacio de más de 500 m² diseñados para ofrecer una experiencia de compra de alto nivel.

Por revistaeyn.com Sportline, marca de SLA Corp, el retailer deportivo más importante de la región, oficializó la apertura de su nueva tienda flagship en Multiplaza Escazú, Costa Rica, la cual representó una inversión superior a los US$2 millones y la creación de más de 30 empleos directos y 20 indirectos. Este nuevo punto de venta, que se convierte en la tienda número 17 de la cadena en Costa Rica, cuenta con un espacio de más de 500 m² diseñados para ofrecer una experiencia de compra de alto nivel, reuniendo un portafolio de marcas como: Nike, Adidas, Under Armour,Hoka, Puma, Jordan y On, además de su marca propia enfocada en tecnología e innovación, ZTEK.

Juan Pablo Navarro, jefe de Mercadeo de Sportline explica que "la apertura de nuestra tienda flagship en Multiplaza Escazú reafirma la confianza de SLA Corp en el mercado costarricense y nuestro compromiso por ofrecer lo mejor de la tecnología y la moda deportiva a los consumidores locales”. “Este es solo el primer paso de un plan de crecimiento a largo plazo que incluye proyectos estratégicos para 2027 y 2028, con los cuales buscamos marcar un punto de inflexión en el retail deportivo del país", afirmó Navarro. Esta inauguración marca el inicio de un plan estratégico de expansión para 2026, que incluye la próxima apertura de dos tiendas más que se estarán anunciando más adelante. Desde su llegada a Costa Rica en 2022, la compañía ha mantenido un crecimiento sostenido, operando actualmente marcas como Converse, Under Armour, Sportline, Sportline Kids y Kicks en los principales centros comerciales del territorio nacional.