Expansión del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría presenta un avance del 37 %

Centroamérica & Mundo

El proyecto incluye la modernización completa del sistema de manejo de equipaje, así como la extensión del lobby hacia el norte, lo que permitirá agilizar los procesos de control, seguridad y preembarque, reduciendo los tiempos de espera y descongestionando los flujos internos.

Por revistaeyn.com El proceso de transformación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) suma un nuevo capítulo. AERIS Holding, firma a cargo de la operación y gestión de la principal terminal aérea del país, anunció el inicio de dos proyectos estratégicos que se integran al Plan Maestro 2023-2042, un programa de renovación que redefine la infraestructura aeroportuaria costarricense. Estas obras se suman a la ampliación de la Terminal Internacional, iniciada a principios de 2025 y que ya alcanza un avance del 37 %. Esta expansión contempla más de 10.000 metros cuadrados hacia el sector oeste, con lo que se incrementará la capacidad para atender un mayor número de pasajeros y se ampliará la zona operativa.

El proyecto incluye la modernización completa del sistema de manejo de equipaje, así como la extensión del lobby hacia el norte, lo que permitirá agilizar los procesos de control, seguridad y preembarque, reduciendo los tiempos de espera y descongestionando los flujos internos. AERIS también confirmó el arranque de dos nuevas intervenciones clave. La primera es la Plataforma Remota Oeste, que ampliará en alrededor de 34.500 m² el espacio destinado al estacionamiento de aeronaves. Este crecimiento incorporará siete nuevas posiciones —cuatro para aviones de categoría media y tres para equipos de mayor tamaño—, además de un área específica para pruebas de motor, sistemas de drenaje optimizados y luminarias LED que mejoran la eficiencia energética del conjunto.