AES invierte más de US$2 millones en infraestructura en el oriente de El Salvador

Por revistaeyn.com
AES EEO ejecuta dos importantes proyectos de repotenciación eléctrica en el oriente de El Salvador, con el objetivo de aumentar la capacidad de atención de la creciente demanda energética y mejorar la calidad del servicio para miles de familias, comercios e industrias.
Las iniciativas contemplan una inversión conjunta de más de US$2 millones y beneficiarán directamente a 37,903 usuarios de los departamentos de San Miguel y La Unión, impulsando el crecimiento de ambos polos de desarrollo económico del oriente salvadoreño.
Uno de los proyectos más relevantes será la ampliación de la capacidad de la Subestación Moncagua y redes de distribución eléctrica primaria, ubicadas en el departamento de San Miguel, donde AES EEO modernizará la infraestructura de potencia existente.
La obra incluye la instalación de moderno equipo eléctrico y tecnología más avanzada. Estas mejoras permitirán atender de manera más eficiente el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica en la zona urbana y rural de San Miguel y sus alrededores.
Con esta intervención, se beneficiará a 15,242 usuarios, quienes contarán con un suministro más estable, confiable y preparado para responder a las necesidades energéticas actuales y futuras del territorio.
Asimismo, la empresa de distribución eléctrica desarrolló un proyecto de ampliación de capacidad en la Subestación Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión.
Los trabajos contemplaron la sustitución del transformador principal y la reubicación de reguladores de voltaje, acciones necesarias para atender los períodos de máxima demanda de energía por las olas de calor que se registran en el sector.
La modernización permitirá fortalecer la continuidad y calidad del servicio eléctrico para 22,661 usuarios de Santa Rosa de Lima y zonas cercanas, además de crear las condiciones necesarias para acompañar el desarrollo económico y poblacional de la región.