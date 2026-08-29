Walmart anuncia nueva tienda en Guatemala con inversión de US$12,4 millones

Por revistaeyn.com
Walmart anunció el desarrollo de su nuevo proyecto comercial en el occidente de Guatemala: Walmart Quetzaltenango Periférico. La tienda se encuentra actualmente en fase de construcción y su inauguración oficial está proyectada para el mes de noviembre de este año.
La nueva sucursal representará una inversión de US$12,4 millones de dólares, consolidando la presencia de la compañía en la segunda ciudad más importante de Guatemala y generando nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para la comunidad.
Walmart Quetzaltenango Periférico estará ubicado en la 0 calle 6-243 zona 9 de Quetzaltenango, en el paraje conocido como “El Cerezo”, camino a San Marcos.
Con este nuevo Walmart, las familias quetzaltecas contarán con una opción moderna y completa para realizar sus compras bajo la promesa de Precio Bajo Todos los Días, respaldada por estándares de alta calidad en productos de abarrotes, textiles, electrodomésticos, tecnología, entre otros.
Asimismo, la tienda ofrecerá una experiencia de compra omnicanal para que los clientes elijan cómo y cuándo comprar, ya sea en tienda física o a través de plataformas digitales (e-commerce). Para mayor comodidad, el proyecto contempla estacionamientos exclusivos para el servicio de entrega en auto (pickup) al frente del establecimiento, así como un amplio parqueo para sus visitantes.
Adicionalmente, la presencia de Walmart en este sector abrirá espacios para fomentar la participación de pequeños y medianos productores de la región dentro de la dinámica del supermercado.
“Quetzaltenango es un polo de desarrollo clave para el país. Con esta nueva tienda buscamos acercar nuestra oferta de valor a más familias, permitiéndoles ahorrar dinero y tiempo para que puedan vivir mejor, al mismo tiempo que contribuimos al crecimiento económico de la comunidad a través de la generación de empleo y el fortalecimiento del comercio local", destacó Joanna Ortiz, directora de operaciones de Walmart.