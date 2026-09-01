AES invierte para reforzar infraestructura en el oriente de El Salvador

AES EEO ejecuta dos importantes proyectos de repotenciación eléctrica en el oriente de El Salvador, con el objetivo de aumentar la capacidad de atención de la creciente demanda energética y mejorar la calidad del servicio para miles de familias, comercios e industrias.

Las iniciativas contemplan una inversión conjunta que beneficiarán directamente a 37,903 usuarios de los departamentos de San Miguel y La Unión, impulsando el crecimiento de ambos polos de desarrollo económico del oriente salvadoreño.

Uno de los proyectos más relevantes será la ampliación de la capacidad de la Subestación Moncagua y redes de distribución eléctrica primaria, ubicadas en el departamento de San Miguel, donde AES EEO modernizará la infraestructura de potencia existente.

La obra incluye la instalación de moderno equipo eléctrico y tecnología más avanzada. Estas mejoras permitirán atender de manera más eficiente el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica en la zona urbana y rural de San Miguel y sus alrededores.