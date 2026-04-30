AFP Crecer supera los US$8.600 millones administrados en El Salvador

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A lo largo de su trayectoria, Crecer ha acompañado a más de 2 millones de afiliados y ha entregado más de US$5.800 millones en pensiones y prestaciones.

Por revistaeyn.com Desde hace 28 años, la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Crecer opera en El Salvador y al cierre de 2025 administraba un fondo de US$8.509 millones. Al mismo tiempo, los fondos de ahorro voluntario gestionados por la administradora crecieron casi al doble, ampliando las posibilidades de planificación financiera.

Durante el año, Crecer acompañó a 42.000 familias mediante el pago de US$648 millones en pensiones y prestaciones. Asimismo, protegió los derechos de más de 158.000 afiliados a través de la gestión de recuperación de cotizaciones y atendió más de 2.5 millones de gestiones, alcanzando un 93 % de satisfacción. En materia de fortalecimiento institucional, se invirtió en tecnología y seguridad para simplificar y resguardar los procesos. Paralelamente, se fortalecieron las capacidades de los equipos de colaboradores con más de 20.000 horas de formación. También, se dio un nuevo paso en sostenibilidad con el lanzamiento del Voluntariado Corporativo Crecer, integrando el compromiso social a su forma de hacer empresa.