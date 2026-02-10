El Salvador contra reloj: Vence plazo para propuesta de Reforma de Pensiones

El economista salvadoreño, Carlos Acevedo, indicó a medios salvadoreños que "Cumplir con los plazos establecidos siempre es bueno para construir reputación, pero ya van varios incumplimientos de compromisos acordados y no parece que los costos reputacionales hayan sido grandes".

El organismo indicó este plazo en su reporte del pasado julio de 2025, pero depende del país el cumplirlo o no.

Contra el reloj. El Gobierno de El Salvador tiene hasta este 10 de febrero para difundir la propuesta de la nueva reforma de pensiones, esto según el acuerdo adoptado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Calificando el área de reforma como "política de gasto", uno de los acuerdos de El Salvador con el FMI según el reporte de julio de 2025 fue "publicar una propuesta de reforma del sistema de pensiones para fortalecer la sostenibilidad del sistema y generar ahorros fiscales, incorporando las recomendaciones de la asistencia técnica del FMI".

Luego de esto, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez y el ministro de Hacienda, Jerson Posada, dirigieron el 11 de junio de 2025 una carta de intención a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, acompañada del anexo I "Memorándum actualizado de políticas económicas y financieras", donde se comprometen a cumplir el plazo.

La comunicación detallaba los compromisos que asumió el gobierno de El Salvador e indicaban que "En materia de pensiones, nos comprometemos a fortalecer la viabilidad financiera del sistema de pensiones... También estamos trabajando, con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, para preparar y publicar una propuesta de reforma (10 de febrero de 2026, SB) que podría entrar en vigor a mediados de 2026".

El FMI ha advertido que las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con los recursos de la Cuenta de Garantía Solidaría (CGS), que es "un fondo común para los afiliados de las AFP", que se utiliza cuando los pensionados agotan los recursos de su cuenta individual.

Los recursos en mención, ha dicho el FMI, se "agotarían alrededor de 2027", por lo que advierte "es necesaria una reforma integral del sistema de pensiones".

La mayor parte de los fondos de pensiones están invertidos en certificados del Estado.

La edad actual de jubilación para los salvadoreños es de 55 años (mujeres) y 60 años (hombres).