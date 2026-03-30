La deuda de pensiones de El Salvador creció casi US$140 millones a febrero

Finanzas

Si se compara la deuda acumulada a febrero de 2026 con la del mismo mes de 2025, cuando sumaba US$10.619,74 millones, existe un incremento de US$760,47 millones de dólares, equivalente a aproximadamente al 7,16 %.

Por Agencia EFE La deuda estatal de El Salvador con los fondos privados de pensiones, alimentados con descuentos a los salarios de los trabajadores públicos y privados, sumó en los primeros dos meses del 2026 un total de US$139,08 millones y superó los US$11.380 millones acumulados, según datos del estatal Banco Central de Reserva (BCR). Las cifras oficiales, que el BCR retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que la deuda total pasó de US$11.241,13 millones en diciembre de 2025 a US$11.380,21 millones en febrero recién pasado.

Si se compara la deuda acumulada a febrero de 2026 con la del mismo mes de 2025, cuando sumaba US$10.619,74 millones, existe un incremento de US$760,47 millones de dólares, equivalente a aproximadamente al 7,16 %. Estos recursos, que se estarían usando para el pago de pensiones de los jubilados del sistema público abandonado a finales de la década de 1990 y reformado en 2022, el Gobierno los toma mediante unos títulos valores que emite el ISP y que las administradoras de fondos de pensiones (AFP, privadas) están obligadas a comprar. Este instrumento, llamado Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suma actualmente US$2.986,02 millones. A esto se añaden US$8.394,19 millones de dólares en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que no pagan capital ni intereses desde una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), a finales de 2022.