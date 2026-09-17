Industriales de Costa Rica destacan avance en discusión de jornadas 4x3

Por revistaeyn.com
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) reconoció el avance expedito que han dado los diputados al proyecto de Jornadas Laborales Excepcionales, conocido como jornadas 4x3, y llamó a concretar su aprobación tras dos décadas de discusión.
El sector industrial destacó la celeridad con la que las distintas fracciones legislativas han revisado la iniciativa, cuyo texto incorpora observaciones y aportes planteados por diferentes sectores a lo largo de los últimos años.
Para la CICR, la discusión actual representa una oportunidad para resolver una situación que considera una deuda histórica con el sector productivo y establecer reglas específicas para empresas cuyas operaciones requieren funcionar de manera continua e ininterrumpida.
“Agradecemos a las señoras y señores diputados el trabajo y la celeridad con que han avanzado en la revisión de este proyecto. Después de 20 años de discusión, Costa Rica no puede seguir postergando una decisión de esta importancia”, afirmó Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
El dirigente empresarial señaló que el sector espera que el mismo ritmo se mantenga durante la etapa de votación, al considerar que la aprobación permitiría contar con un marco jurídico para determinadas actividades productivas.
“Estamos hablando de competitividad y de atraer inversión nacional y extranjera, pero, sobre todo, de generar fuentes de trabajo formal y bienestar para los costarricenses”, agregó Capón.
El proyecto establece condiciones específicas para la aplicación de estas jornadas y contempla medidas dirigidas a proteger a las personas trabajadoras. Entre sus disposiciones mantiene un límite semanal de 48 horas para la jornada diurna y de 36 horas para la nocturna.
Además, incorpora la voluntariedad para acogerse al esquema, remuneraciones adicionales para nuevos trabajadores, 1,5 horas de descanso durante la jornada y evaluaciones semestrales de salud ocupacional.
La propuesta también establece que la autorización de este sistema en las empresas correspondería a la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de establecer mecanismos de supervisión sobre su aplicación.
De acuerdo con la CICR, el régimen estaría dirigido únicamente a actividades específicas consideradas estratégicas para la competitividad costarricense. Entre ellas figuran procesos de manufactura tecnificada y altamente especializada que requieren operaciones continuas durante 24 horas.
También se incluyen actividades de apoyo y servicios vinculados con operaciones internacionales que deben atender diferentes husos horarios.
Para los industriales, estas actividades están relacionadas con la capacidad del país para competir por nuevos proyectos de inversión y ampliar las oportunidades de empleo formal. Por ello, la Cámara considera que avanzar hacia una definición legislativa sobre las jornadas 4x3 permitiría dar mayor certeza jurídica tanto a las empresas como a las personas trabajadoras involucradas en estos sectores.