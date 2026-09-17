Industriales de Costa Rica destacan avance en discusión de jornadas 4x3

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El proyecto establece condiciones específicas para la aplicación de estas jornadas y contempla medidas dirigidas a proteger a las personas trabajadoras. Entre sus disposiciones mantiene un límite semanal de 48 horas para la jornada diurna y de 36 horas para la nocturna.

Por revistaeyn.com La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) reconoció el avance expedito que han dado los diputados al proyecto de Jornadas Laborales Excepcionales, conocido como jornadas 4x3, y llamó a concretar su aprobación tras dos décadas de discusión. El sector industrial destacó la celeridad con la que las distintas fracciones legislativas han revisado la iniciativa, cuyo texto incorpora observaciones y aportes planteados por diferentes sectores a lo largo de los últimos años.

Para la CICR, la discusión actual representa una oportunidad para resolver una situación que considera una deuda histórica con el sector productivo y establecer reglas específicas para empresas cuyas operaciones requieren funcionar de manera continua e ininterrumpida. “Agradecemos a las señoras y señores diputados el trabajo y la celeridad con que han avanzado en la revisión de este proyecto. Después de 20 años de discusión, Costa Rica no puede seguir postergando una decisión de esta importancia”, afirmó Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica. El dirigente empresarial señaló que el sector espera que el mismo ritmo se mantenga durante la etapa de votación, al considerar que la aprobación permitiría contar con un marco jurídico para determinadas actividades productivas. “Estamos hablando de competitividad y de atraer inversión nacional y extranjera, pero, sobre todo, de generar fuentes de trabajo formal y bienestar para los costarricenses”, agregó Capón. El proyecto establece condiciones específicas para la aplicación de estas jornadas y contempla medidas dirigidas a proteger a las personas trabajadoras. Entre sus disposiciones mantiene un límite semanal de 48 horas para la jornada diurna y de 36 horas para la nocturna.