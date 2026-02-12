Aggreko proyecta invertir US$216 millones en Latinoamérica en 2026

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Aggreko cerró el 2025 con un crecimiento del 10 % en América Latina en comparación con 2024. Costa Rica forma parte de este logro gracias al clima para la inversión económica, la transparencia en políticas nacionales y la estabilidad social que ha brindado a la compañía, convirtiéndose en uno de sus mercados clave. Para 2026, Aggreko apuesta por un crecimiento del 11 % en la región y proyecta un alza constante de doble dígito, impulsada por inversiones sólidas, nuevos proyectos estratégicos y la expansión de su portafolio.

Como parte de este objetivo, se anunció una inversión de CAPEX (inyección de capital) de US$216 millones para Latinoamérica, lo que representa un aumento del 249 % frente a 2025 y refuerza el compromiso de la empresa con el posicionamiento regional. En Costa Rica, Aggreko busca expandir y fortalecer su capacidad para satisfacer las demandas de los clientes, optimizar operaciones y reforzar la cadena de suministro. "Tuvimos un desempeño excelente en 2025, con crecimiento en todos nuestros sectores clave, como Utilities, Minería y Oil & Gas. Esto refuerza no solo la relevancia de América Latina para Aggreko, sino también la consistencia de nuestra estrategia basada en soluciones flexibles y confiables, adaptadas a la realidad de cada mercado", afirma Pablo Varela, director ejecutivo de Aggreko para América Latina. América Latina sigue siendo un pilar fundamental en la operación de la empresa, y actualmente representa alrededor del 30 % de su mercado global. La diversidad geográfica y económica de la región, incluyendo Centroamérica y el Caribe, así como Brasil, Chile, Colombia, México y Argentina, permite un equilibrio que mitiga los impactos de la estabilidad económica y geopolítica.