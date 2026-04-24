Elija a las Empresas con las Mejores Oportunidades para el Talento

Por Estrategia & Negocios
¡El futuro del trabajo en Centroamérica ya está aquí y usted es el protagonista! Estrategia & Negocios lanza la tercera edición de "Las Empresas Preferidas por el Talento en Centroamérica 2026".
Los invitamos a expresarnos cuáles son esas organizaciones que están marcando la pauta y ofrecen las mejores oportunidades para trabajar en El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y Nicaragua.
¡NOMINE A LAS EMPRESAS CON LAS MEJORES OPORTUNIDADES LABORALES AQUÍ!
Buscamos a las empresas líderes, tanto locales como multinacionales, que destacan por un enfoque orientado al desarrollo profesional de su talento. ¿Qué es lo que más valora de ellas?
Queremos profundizar en lo realmente importante, las oportunidades que generan en su país:
¿Qué empresas ofrecen las mejores oportunidades laborales para el primer empleo de los jóvenes?¿Quiénes lideran en espacios para el crecimiento de las mujeres y posiciones de liderazgo?¿Qué organizaciones destacan por su equidad, inclusión y balance vida-trabajo?
¡Su voz reconoce a quienes lo hacen bien! Los invitamos a participar en la encuesta. Tiene desde este 24 de abril hasta el próximo 15 de mayo.
Quédese pendiente de Revista E&N para descubrir los resultados que transforman el panorama laboral de la región.