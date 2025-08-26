Visa y Duty Free Americas expanden beneficios a nuevos centros en Centroamérica y el Caribe

Por revistaeyn.com
Visa y Duty Free Americas (DFA), el mayor operador de tiendas libres de impuestos del hemisferio occidental, renovaron la expansión de su acuerdo para otorgar beneficios especiales a los tarjetahabientes de Visa.
Este acuerdo ahora cubre la tienda DFA en la frontera entre Panamá y Costa Rica en Paso Canoas, el Aeropuerto Tocumen International de Panamá y el Aeropuerto Punta Cana International de Republica Dominicana.
DFA ofrece una amplia gama de productos de las mejores marcas del mundo, que incluyen cosméticos, fragancias, moda, joyería, vinos, licores, alimentos, regalos exclusivos y más.
Los viajeros que usen tarjetas Visa de crédito, débito o prepagadas emitidas en cualquier parte del mundo podrán acceder a estos beneficios al realizar compras en las tiendas Duty Free Americas participantes, así como en restaurantes y bares.
"A partir de ahora, estamos en tiendas libre de impuestos, tiendas de conveniencia, restaurantes y también tiendas fronterizas. Visa refuerza su relación con Duty Free Americas al extender este acuerdo para ofrecer diversos beneficios exclusivos a nuestros tarjetahabientes,” indicó Alfredo Preciado, Senior Manager de Desarrollo de Negocios Transfronterizos para el Caribe y Centroamérica de Visa.
“Nuestra asociación con Visa está transformando la experiencia de compras en los aeropuertos”, dijo Dov Falic, vicepresidente de Duty Free Americas.