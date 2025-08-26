Empresas & Management

Visa y Duty Free Americas expanden beneficios a nuevos centros en Centroamérica y el Caribe

Este acuerdo ahora cubre la tienda DFA en la frontera entre Panamá y Costa Rica en Paso Canoas, el Aeropuerto Tocumen International de Panamá y el Aeropuerto Punta Cana International de Republica Dominicana.

Por revistaeyn.com Visa y Duty Free Americas (DFA), el mayor operador de tiendas libres de impuestos del hemisferio occidental, renovaron la expansión de su acuerdo para otorgar beneficios especiales a los tarjetahabientes de Visa. Este acuerdo ahora cubre la tienda DFA en la frontera entre Panamá y Costa Rica en Paso Canoas, el Aeropuerto Tocumen International de Panamá y el Aeropuerto Punta Cana International de Republica Dominicana.

DFA ofrece una amplia gama de productos de las mejores marcas del mundo, que incluyen cosméticos, fragancias, moda, joyería, vinos, licores, alimentos, regalos exclusivos y más. Los viajeros que usen tarjetas Visa de crédito, débito o prepagadas emitidas en cualquier parte del mundo podrán acceder a estos beneficios al realizar compras en las tiendas Duty Free Americas participantes, así como en restaurantes y bares.