Empresas & Management

Babel Costa Rica traslada sus operaciones a nueva oficina

La elección de esta nueva ubicación en el Centro Corporativo El Tobogán responde a factores estratégicos como la conectividad, la cercanía a clientes y socios clave, así como el acceso a talento altamente calificado.

    La empresa cuenta con más de 300 empleos en áreas como desarrollo de software, análisis de datos y gestión de proyectos. Foto de cortesía
2025-09-23

Por revistaeyn.com

Babel Costa Rica, empresa especializada en soluciones tecnológicas, anunció el traslado de sus operaciones a un espacio ubicado en el Centro Corporativo El Tobogán, donde continuará impulsando proyectos de desarrollo de software, automatización de procesos, inteligencia artificial y análisis de datos.

La compañía cuenta con más de 300 colaboradores y prevé continuar con programas de formación interna y actualización tecnológica para fortalecer las capacidades de su equipo.

“Más que un nuevo espacio físico, este traslado refleja nuestro compromiso con la excelencia, la innovación continua y el desarrollo del talento local. Nuestras nuevas oficinas están concebidas para potenciar la colaboración y el crecimiento sostenido de nuestro equipo, en un entorno moderno que proyecta a Babel hacia el futuro”, expresó Miguel Albarracín, Country Manager de Babel Costa Rica.

En línea con sus políticas globales, Babel orienta sus operaciones en Costa Rica bajo principios de sostenibilidad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre sus acciones destacan la reducción de la huella de carbono, el impulso a la digitalización sostenible, la promoción de la equidad de género y el fomento de una cultura inclusiva y diversa.

La visión de la empresa en el país es consolidarse como un centro de excelencia regional, ampliando sus capacidades y contribuyendo al fortalecimiento del sector tecnológico costarricense.

