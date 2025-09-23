Babel Costa Rica traslada sus operaciones a nueva oficina

Empresas & Management

La elección de esta nueva ubicación en el Centro Corporativo El Tobogán responde a factores estratégicos como la conectividad, la cercanía a clientes y socios clave, así como el acceso a talento altamente calificado.

Por revistaeyn.com Babel Costa Rica, empresa especializada en soluciones tecnológicas, anunció el traslado de sus operaciones a un espacio ubicado en el Centro Corporativo El Tobogán, donde continuará impulsando proyectos de desarrollo de software, automatización de procesos, inteligencia artificial y análisis de datos. La elección de esta nueva ubicación responde a factores estratégicos como la conectividad, la cercanía a clientes y socios clave, así como el acceso a talento altamente calificado.

La compañía cuenta con más de 300 colaboradores y prevé continuar con programas de formación interna y actualización tecnológica para fortalecer las capacidades de su equipo. “Más que un nuevo espacio físico, este traslado refleja nuestro compromiso con la excelencia, la innovación continua y el desarrollo del talento local. Nuestras nuevas oficinas están concebidas para potenciar la colaboración y el crecimiento sostenido de nuestro equipo, en un entorno moderno que proyecta a Babel hacia el futuro”, expresó Miguel Albarracín, Country Manager de Babel Costa Rica. En línea con sus políticas globales, Babel orienta sus operaciones en Costa Rica bajo principios de sostenibilidad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).