Claves para que las empresas pueden armar una selección ganadora

Por revistaeyn.com
Las empresas enfrentan un desafío similar al de las selecciones deportivas más exitosas: conformar equipos capaces de alcanzar objetivos comunes y mantenerse unidos en momentos de presión. Para lograrlo, no basta con reclutar a los profesionales más capacitados; es necesario construir una marca empleadora sólida que motive a las personas a elegir la organización y permanecer en ella.
De acuerdo con especialistas de Talent Solutions, de ManpowerGroup, el employer branding se ha convertido en una herramienta estratégica para las compañías que buscan diferenciarse y atraer talento. Lejos de limitarse a un eslogan corporativo o a una lista de beneficios, la marca empleadora representa la promesa real que una organización hace a sus colaboradores y candidatos.
"La construcción de una marca empleadora efectiva comienza con la definición de una propuesta de valor auténtica y diferenciadora", señala ManpowerGroup. Esta debe explicar de manera clara por qué una persona debería trabajar en la empresa y estar respaldada por hechos concretos, como oportunidades de crecimiento, beneficios específicos, historias de éxito de empleados y políticas organizacionales consistentes.
Otro elemento fundamental es la capacidad de contar una historia que conecte con las personas. "Así como las selecciones nacionales construyen relatos basados en identidad, orgullo y pertenencia, las empresas deben comunicar su propósito, valores y logros mediante testimonios, contenidos audiovisuales y publicaciones coherentes en distintos canales", apunta ManpowerGroup.
La experiencia del candidato también juega un papel decisivo. Desde la publicación de una vacante hasta el proceso de incorporación, cada interacción contribuye a fortalecer o debilitar la percepción de la organización. Procesos de selección transparentes, entrevistas respetuosas y una comunicación oportuna pueden generar una impresión positiva incluso en quienes no resultan contratados.
Los primeros meses dentro de la empresa representan otro momento crítico. Según Talent Solutions, un programa de onboarding bien estructurado, acompañado de mentorías, objetivos claros y seguimiento constante, ayuda a consolidar las expectativas creadas durante el reclutamiento y reduce el riesgo de deserción temprana.
Asimismo, las oportunidades de desarrollo profesional son determinantes para fortalecer la marca empleadora. Programas de capacitación, planes de carrera y movilidad interna envían un mensaje claro sobre el compromiso de la organización con el crecimiento de sus colaboradores.
Finalmente, la cultura corporativa y la escucha permanente de los empleados completan la ecuación. "Reconocer logros, fomentar espacios de retroalimentación y medir indicadores como el clima laboral o la aceptación de ofertas permite ajustar estrategias y mantener una propuesta de valor vigente", indican.
Para ManpowerGroup, construir una marca empleadora ganadora es un proceso continuo. Tal como ocurre en los grandes equipos deportivos, el éxito no depende únicamente de reunir talento, sino de crear un entorno capaz de inspirarlo, desarrollarlo y hacerlo permanecer.