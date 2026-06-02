Claves para que las empresas pueden armar una selección ganadora

Empresas & Management

Tal como ocurre en los grandes equipos deportivos, el éxito no depende únicamente de reunir talento, sino de crear un entorno capaz de inspirarlo, desarrollarlo y hacerlo permanecer.

Por revistaeyn.com Las empresas enfrentan un desafío similar al de las selecciones deportivas más exitosas: conformar equipos capaces de alcanzar objetivos comunes y mantenerse unidos en momentos de presión. Para lograrlo, no basta con reclutar a los profesionales más capacitados; es necesario construir una marca empleadora sólida que motive a las personas a elegir la organización y permanecer en ella. De acuerdo con especialistas de Talent Solutions, de ManpowerGroup, el employer branding se ha convertido en una herramienta estratégica para las compañías que buscan diferenciarse y atraer talento. Lejos de limitarse a un eslogan corporativo o a una lista de beneficios, la marca empleadora representa la promesa real que una organización hace a sus colaboradores y candidatos.

"La construcción de una marca empleadora efectiva comienza con la definición de una propuesta de valor auténtica y diferenciadora", señala ManpowerGroup. Esta debe explicar de manera clara por qué una persona debería trabajar en la empresa y estar respaldada por hechos concretos, como oportunidades de crecimiento, beneficios específicos, historias de éxito de empleados y políticas organizacionales consistentes. Otro elemento fundamental es la capacidad de contar una historia que conecte con las personas. "Así como las selecciones nacionales construyen relatos basados en identidad, orgullo y pertenencia, las empresas deben comunicar su propósito, valores y logros mediante testimonios, contenidos audiovisuales y publicaciones coherentes en distintos canales", apunta ManpowerGroup. La experiencia del candidato también juega un papel decisivo. Desde la publicación de una vacante hasta el proceso de incorporación, cada interacción contribuye a fortalecer o debilitar la percepción de la organización. Procesos de selección transparentes, entrevistas respetuosas y una comunicación oportuna pueden generar una impresión positiva incluso en quienes no resultan contratados.