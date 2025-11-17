Precio del bitcoin cae afectado por un entorno de elevada aversión al riesgo

Finanzas

El retroceso de la criptomoneda hacia los US$93,000 se produce en un entorno marcado por la caída de las expectativas de recortes de tasas de la Fed, la incertidumbre generada por el cierre del gobierno estadounidense y una fuerte salida de capital institucional de los ETF de criptomonedas.

Por revistaeyn.com El bitcoin registró un retroceso significativo, cayendo hacia la zona de los US$93,000, afectado por un entorno de elevada aversión al riesgo que se ha intensificado en los mercados financieros globales. El deterioro del sentimiento se produjo luego de que los inversores redujeran drásticamente las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre, un factor clave que venía sosteniendo parte del optimismo en los activos especulativos.

Antonio Di Giacomo, analista Senior de Mercado de XS.com, señala que la incertidumbre económica en Estados Unidos se profundizó debido al prolongado cierre del gobierno, lo que podría impedir la publicación de los informes oficiales de empleo e inflación correspondientes a octubre. Esta falta de visibilidad deja a la Reserva Federal con menos información crítica para su reunión de diciembre, lo que redujo la probabilidad de un recorte de 25 puntos base de 63.8 % a 45.4 %, según las últimas estimaciones de mercado. "La ausencia de datos macroeconómicos confiables complica aún más la toma de decisiones de política monetaria. En este contexto, los activos de mayor riesgo, como las criptomonedas, registraron una presión vendedora más pronunciada", apunta Di Giacomo.

TRES SEMANAS EN NEGATIVO

Bitcoin acumula cerca de 9 % de pérdidas semanales, encaminándose a cerrar su tercera semana consecutiva en negativo, un desempeño que refleja la fragilidad del mercado y la falta de catalizadores positivos de corto plazo. El retroceso también coincide con un debilitamiento de la demanda institucional, que había sido un pilar importante para sostener el rally de los últimos meses. Los ETF de bitcoin en Estados Unidos mostraron salidas contundentes, con casi US$900 millones retirados en un solo día, marcando su segunda mayor salida diaria desde su lanzamiento. Este fenómeno es particularmente relevante porque los fondos cotizados se han convertido en una de las principales vías de entrada institucional al mercado cripto. Los mayores retiros provinieron del Bitcoin Mini Trustde Grayscale, seguidos por productos de BlackRock y Fidelity, lo que evidencia un repliegue más amplio entre inversores sofisticados. La disminución de las entradas institucionales coincide con una reducción de la exposición al riesgo en otros mercados, como las acciones tecnológicas y los activos de renta fija de largo plazo. Esta correlación refuerza la idea de que bitcoin continúa siendo tratado como un activo de alta beta, muy sensible a los movimientos generales del mercado y a las expectativas sobre la política monetaria estadounidense.