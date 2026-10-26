Exportaciones de Costa Rica del sector electrónico crecieron 16 % a septiembre

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Las exportaciones de bienes de Costa Rica hacia el continente asiático crecieron 16 %, a Europa 9 % y hacia América Central y América del Sur 8 %, reporta PROCOMER

Por revistaeyn.com Las exportaciones costarricenses de bienes sumaron US$17.565 millones entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 4 % frente al mismo periodo del año anterior. El desempeño no se concentró en una sola actividad, según el informe de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) el sector agrícola, que representó el 17% de las exportaciones de bienes, creció 4%. También crecieron las exportaciones de los sectores eléctrico y electrónica (16 %), pecuario y pesca (11 %) y alimentario (9 %). El equipo de precisión y médico, principal sector exportador de Costa Rica, registró un crecimiento de 1 %.

“Nos alienta que las exportaciones de bienes mantengan un desempeño positivo al cierre del tercer trimestre de 2026, con resultados destacables tanto en sectores tradicionales, como el agrícola y el alimentario, como en actividades de mayor contenido tecnológico”, señaló Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior. Por su parte, Laura López, Gerente General de PROCOMER señaló que “crecer 4 % en las exportaciones de bienes a setiembre, pese a los retos, demuestra la capacidad que ha desarrollado el sector exportador costarricense para adaptarse y mantenerse activo”. En el sector agrícola, sobresale el crecimiento de 55 % del plátano, al cual PROCOMER ha acompañado mediante iniciativas con el propósito de fortalecer las capacidades de las personas productoras. Este trabajo es especialmente relevante porque el cultivo se desarrolla en su mayoría fuera de la Gran Área Metropolitana.