Empresas & Management

Buscar trabajo sin descanso: Qué es el 'doomjobbing' y cómo evitarlo

En un entorno laboral cada vez más desafiante, mantener el equilibrio emocional y una estrategia clara puede ser más efectivo que pasar horas desplazándose sin descanso entre ofertas de trabajo.

Por revistaeyn.com La presión de encontrar trabajo en un mercado laboral cada vez más competitivo está dando origen a un nuevo fenómeno entre quienes buscan empleo: el “doomjobbing”, una conducta marcada por la revisión compulsiva de portales laborales y el envío masivo de solicitudes, impulsados por la ansiedad y la incertidumbre. El término surge de la combinación de “doomscrolling” —el hábito de consumir contenido negativo de manera compulsiva en redes sociales— y “jobbing”, relacionado con la búsqueda de trabajo. Especialistas en desarrollo profesional advierten que esta práctica puede terminar afectando tanto la salud mental como la efectividad de la búsqueda laboral.

La tendencia se ha intensificado en un contexto de alta competencia. Datos de Greenhouse, citados por Business Insider, revelan que una oferta laboral promedio en 2025 recibió 242 solicitudes, tres veces más que en 2017. Para la coach profesional Eliana Goldstein, esta presión está llevando a muchas personas a priorizar la rapidez sobre la estrategia. “El mercado laboral se siente más difícil que nunca y las personas sienten muchísima presión”, señaló. De acuerdo con una encuesta del portal Monster, el 48 % de los candidatos asegura priorizar el volumen y la velocidad de las aplicaciones, mientras que un 25 % admite postularse a cualquier empleo que parezca remotamente alcanzable.