Buscar trabajo sin descanso: Qué es el 'doomjobbing' y cómo evitarlo

Por revistaeyn.com
La presión de encontrar trabajo en un mercado laboral cada vez más competitivo está dando origen a un nuevo fenómeno entre quienes buscan empleo: el “doomjobbing”, una conducta marcada por la revisión compulsiva de portales laborales y el envío masivo de solicitudes, impulsados por la ansiedad y la incertidumbre.
El término surge de la combinación de “doomscrolling” —el hábito de consumir contenido negativo de manera compulsiva en redes sociales— y “jobbing”, relacionado con la búsqueda de trabajo. Especialistas en desarrollo profesional advierten que esta práctica puede terminar afectando tanto la salud mental como la efectividad de la búsqueda laboral.
La tendencia se ha intensificado en un contexto de alta competencia. Datos de Greenhouse, citados por Business Insider, revelan que una oferta laboral promedio en 2025 recibió 242 solicitudes, tres veces más que en 2017.
Para la coach profesional Eliana Goldstein, esta presión está llevando a muchas personas a priorizar la rapidez sobre la estrategia. “El mercado laboral se siente más difícil que nunca y las personas sienten muchísima presión”, señaló.
De acuerdo con una encuesta del portal Monster, el 48 % de los candidatos asegura priorizar el volumen y la velocidad de las aplicaciones, mientras que un 25 % admite postularse a cualquier empleo que parezca remotamente alcanzable.
Sin embargo, especialistas advierten que aplicar indiscriminadamente no necesariamente aumenta las posibilidades de conseguir trabajo. Por el contrario, puede incrementar la frustración, los rechazos y la sensación de desgaste emocional.
“Va a hacer que te sientas ansioso. Va a hacer que dudes de ti mismo”, explicó Goldstein.
Frente a este panorama, expertos recomiendan adoptar una estrategia más estructurada y saludable para la búsqueda laboral. Una de las principales recomendaciones es enfocar la búsqueda únicamente en puestos compatibles con la experiencia y habilidades del candidato, evitando aplicar masivamente.
También aconsejan establecer horarios específicos para buscar empleo, hacer networking y actualizar perfiles profesionales, con el fin de evitar que la búsqueda invada toda la rutina diaria.
“Los candidatos que consiguen oportunidades a través de sus relaciones suelen tener búsquedas mucho más rápidas”, aseguró la coach de liderazgo Phoebe Gavin, quien destacó la importancia de fortalecer redes de contacto y referencias profesionales.
Con información de CNBC