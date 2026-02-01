República invierte US$1,5 millones en su cuarto local en Multiplaza Escazú

Empresas & Management

Por revistaeyn.com República continúa consolidando su presencia en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica con la inauguración de su cuarto local en Multiplaza Escazú. La inversión del nuevo espacio es cercana a los US$1,5 millones, lo que reafirma la apuesta del negocio por ampliar su alcance y seguir aportando al crecimiento del sector gastronómico del país.

Esta nueva apertura representa un paso para los socios del proyecto —FIFCO y LOGICOM— al fortalecer su compromiso con la generación de empleo. Además, se suma a un momento clave para la marca, tras integrarse al portafolio global de Heineken, luego de la adquisición reciente de FIFCO por parte de la compañía. El local está ubicado en Multiplaza Escazú, contiguo a Starbucks, y cuenta con una capacidad aproximada para 110 comensales, distribuidos entre área interna y una amplia terraza exterior. La apertura del nuevo establecimiento generó 15 puestos de trabajo que se suman al total de 90 personas colaboradoras que ya trabajan en sus otras sedes en Sabana Norte, La Bandera y Plaza Real Alajuela, reforzando su presencia en puntos estratégicos del GAM.