Campañas más creativas del mundo en 2025: ideas que redefinen la publicidad global

La campaña “Three Words” para AXA, la agencia LePub y la marca Heineken lideran el ranking global de creatividad de WARC. El informe “Creative 100” revela cómo la innovación en medios, las ideas con impacto social y el auge del marketing B2B están marcando el nuevo estándar de la industria publicitaria.

Por: revistaeyn.com La creatividad sigue siendo la moneda más valiosa de la industria publicitaria global. Y aunque durante décadas se la consideró un activo intangible, hoy se mide con precisión a través del desempeño en los principales festivales y premios de la industria. Bajo esa lógica, la consultora global WARC publica cada año su ranking Creative 100, un análisis que identifica las campañas, agencias, redes y marcas que acumularon más reconocimiento creativo en los principales certámenes internacionales. La edición correspondiente al desempeño de 2025 confirma una tendencia clara: las ideas más poderosas no solo venden productos, también transforman realidades sociales y redefinen el papel de las marcas en la sociedad.

La campaña más creativa del mundo en 2025

En el primer puesto del ranking se ubicó “Three Words”, desarrollada por Publicis Conseil para la aseguradora AXA. La idea partió de una premisa tan simple como potente: agregar tres palabras a una póliza de seguro de hogar en Francia —“y violencia doméstica”— para extender la cobertura a víctimas de abuso. «Three Words» – AXA – Publicis Conseil París (Francia)

El cambio permitió que las mujeres que enfrentan violencia doméstica puedan acceder a reubicación inmediata en un hogar seguro, además de apoyo legal, psicológico y financiero. Según explicó Marco Venturelli, CEO y Chief Creative Officer de Publicis Conseil, el impacto de la idea reside en su simplicidad: “La razón por la que esta idea tuvo tanta repercusión es el contraste entre su simplicidad y su impacto exponencial”.

La campaña se convirtió en un ejemplo emblemático de cómo una idea creativa puede modificar productos tradicionales y generar impacto social real.

Las agencias más creativas del mundo

El ranking de agencias creativas de 2025 está liderado por LePub, la agencia con sede en Milán que ascendió al primer puesto impulsada por varias campañas globales para Heineken. Completan el Top Five de Agencias: Serviceplan (Múnich); Publicis Conseil (París); Area 23 (Nueva York) y Rethink (Toronto). La única latinoamericana que accedió al ranking entre las 10 mejores es Africa Creative (São Paulo), que se ubicó en la novena posición. Dentro de las redes globales, el liderazgo corresponde a Ogilvy, seguida por DDB Worldwide, VML y Leo.

Las marcas y anunciantes más creativos

En el ranking de marcas, Heineken se posiciona como la marca más creativa del mundo en 2025, impulsada por campañas globales que combinan storytelling, tecnología y cultura pop. Entre los anunciantes, el liderazgo corresponde a Unilever, un grupo que continúa consolidando su estrategia de creatividad basada en propósito y construcción de marca a largo plazo.

Tres tendencias que marcan la creatividad global

El informe Creative 100 también identifica tres grandes tendencias que están redefiniendo el marketing creativo a escala global. 1. Innovación creativa en múltiples medios. Las campañas más premiadas combinan plataformas digitales, experiencias físicas, social media, activaciones en vivo y data para construir narrativas integradas que conectan con las audiencias. Para las marcas, esto implica pensar la creatividad más allá del formato publicitario tradicional. 2. Creatividad con impacto social. Cada vez más campañas utilizan la creatividad como herramienta de cambio social, abordando temas como: violencia doméstica; inclusión de personas con discapacidad; diversidad LGBTQ+ y acceso a derechos. La campaña ganadora de AXA es un ejemplo claro de cómo la creatividad puede transformar incluso productos financieros tradicionales. 3. El auge de la creatividad en el marketing B2B. Una de las sorpresas del ranking es la presencia de campañas B2B entre las más premiadas del mundo. Tradicionalmente considerado un terreno dominado por mensajes racionales, el marketing entre empresas está adoptando cada vez más ideas creativas audaces como diferenciador competitivo.

Un recordatorio para las marcas

Más allá de los rankings, el informe Creative 100 deja una conclusión clara para marketers y agencias: las ideas siguen siendo el principal motor del crecimiento de marca. En un ecosistema saturado de contenido, la creatividad relevante —aquella que conecta con las personas y resuelve problemas reales— es la que logra trascender plataformas, formatos y fronteras. Y ese es precisamente el tipo de creatividad que hoy premia la industria. Creative 100: cómo se construye el ranking El ranking Creative 100 se elabora combinando los resultados obtenidos en los festivales y premios creativos más prestigiosos del mundo, incluyendo certámenes regionales y globales. El sistema pondera el desempeño de campañas, agencias y marcas en función de los galardones obtenidos durante el año, lo que permite construir una radiografía bastante precisa del mapa global de la creatividad publicitaria. En 2025, Estados Unidos volvió a liderar el ranking de países más creativos del mundo. ACCIONA TU CREATIVIDAD VIENDO ALGUNAS DE LAS CAMPAÑAS DESTACADAS: «Adoptable» – Pedigree – Colenso BBDO Auckland (Nueva Zelanda)

«The Everyday Tactician» – Xbox – McCann Londres (Reino Unido)