La empresa privada como referente de confianza en Honduras

La investigación revela que Honduras es el país centroamericano donde la confianza hacia empresas y empresarios es, por mucho, la más alta de la región centroamericana.

Por José A. Barrera - Estrategia & Negocios La empresa privada se consolida como la institución más confiable en Honduras, según el estudio Reputación en Centroamérica 2025: el valor de la Confianza. Con base en los resultados de la encuestade el Público Informado (PI), en los últimos tres años el indicador de confianza para Empresa Privada casi se multiplicó por tres y alcanza un 83.1 %, desempeño que también se refleja en la percepción de “líderes”, en donde la confianza a los Empresarios alcanza el 86,7 %, datos que -por mucho- superan a los de otros países del istmo.

Tras la empresa privada, la segunda, tercera y cuarta instituciones de más confianza son la Iglesia católica, Universidades e Iglesia Evangélica que reportan 3,9 %, 2,2 % y 2 %,respectivamente. Siempre en la evaluación de PI, destaca que el 6,2 % respondió que “ninguna” le genera confianza, mientras que para el PG esta opción representa el 15,2 %.

El análisis del estudio destaca que para el PG, la Iglesia Evangélica es la institución demás confianza (con 20,9 %), seguido de las Universidades (15,2 %), Empresa Privada(13,9 %) e Iglesia Católica (10,8 %). Gobierno, Policía, ONGs, Medios de Comunicación, Fuerzas Armadas tienen ponderaciones de menos del 6% cada una, en tanto que al Sistema Judicial se le otorga un 1,8 %.



FINANCIERAS Y RETAIL A LA CABEZA

El estudio de 2025 refleja que el rol de las empresas como referentes de confianza se mantiene en crecimiento entre los hondureños participantes del estudio. En cuanto a los sectores, tanto la encuesta del PI como la del PG destacan que ambos públicos depositan su confianza en empresas del sector financiero y retail, sectores que tienen un sentido en común: la certeza de que son aliados para cuidar de su dinero. Destacan en el Top 10 de empresas de Alta Confianza del Público Informado: BAC, Diunsa, Banco Atlántida, Espresso Americano, Ficohsa, Supermercados La Colonia, Tigo, Cervecería Hondureña, Walmart y Farmacia Simán. En tanto en el sondeo de Público General, este mismo top se conforma con Supermercados La Colonia, BAC, Walmart, Banco Atlántica, Diunsa, Banco de Occidente, Claro, Supermercados Colonial, Banpaís y Ficohsa. En su análisis, DATOS Group destaca que en el PI figuran tres empresas financieras que ocupan la primera, tercera y quinta posición (BAC Honduras, Banco Atlántida y Ficohsa, respectivamente), pero emerge en el segundo puesto la cadena Diunsa.

Mientras que entre el PG, son retailers los que ocupan la primera, tercera y quinta posición(Supermercados La Colonia, Walmart y Diunsa), en tanto que la segunda y cuarta posición las ocupan empresas del sector financiero (BAC Credomatic y Banco Atlántida).

LÍDERES MÁS CONFIABLES

En la encuesta de PI, los tres líderes de mayor confianza en Honduras son CamiloAtala, José Simán y Jorge Faraj, mientras que en la de PG son Camilo Atala, Leonel Giannini Kafie y Jorge Faraj.

Este año, el estudio añade cinco tipos de confianza, dimensiones que ayudan a comprenderlos valores que los encuestados identifican en una empresa, marca o líder. En el segmento de PI, los encuestados destacan principalmente la Confianza Tecnológica como principal atributo entre los líderes empresariales, con un 25,3 %, mientras que en el estudio de Público General (PG), es mayor la confianza Cognitiva con un 23,4 %.Una confianza Tecnológica destaca por identificar a los líderes como inspiradores y poseedores de mejor tecnología.

¿QUÉ VALORAN LOS HONDUREÑOS?

El estudio revela patrones distintivos en la percepción de confianza tanto en líderes como en empresas, diferenciando entre el Público Interno (PI) y el Público General(PG). Para el PI, la Confianza Tecnológica es la más destacada, seguida de cerca por la Cognitiva con un 22,4%. La Confianza Cognitiva se consolida también como la principal para el PG, con un 22,4%. Ambos públicos valoran la confianza que se sustenta en los resultados de negocio de los líderes y su capacidad para gestionar equipos y talento humano.