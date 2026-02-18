Empresas & Management

Cinco cambios en la forma de hablar que pueden impulsar su carrera profesional

Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con la forma de hacer solicitudes. En lugar de plantear preguntas cerradas que solo admiten un “sí” o “no”, la especialista Erin McGoff recomienda abrir el diálogo.

Por revistaeyn.com La manera en que se formulan las ideas pesa tanto como el contenido mismo. Así lo sostiene Erin McGoff, fundadora de AdviceWithErin y autora del libro El lenguaje secreto del trabajo. Para la experta, quienes avanzan con mayor rapidez en sus carreras no necesariamente hablan más fuerte, sino que eligen mejor sus palabras. McGoff parte de una premisa sencilla: cualquier empleo, en esencia, consiste en personas conversando con otras personas. En ese terreno, pequeños ajustes en el lenguaje pueden marcar una diferencia significativa en cómo se perciben la seguridad, la autoridad y la capacidad profesional.

Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con la forma de hacer solicitudes. En lugar de plantear preguntas cerradas que solo admiten un “sí” o “no”, la especialista recomienda abrir el diálogo. Pedir directamente un ascenso o un permiso especial puede generar tensión. En cambio, consultar cuáles son las prioridades para aspirar a una promoción o cómo suele manejar el equipo cierta flexibilidad invita a una conversación más estratégica. El resultado: menos confrontación y más colaboración. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Otro hábito frecuente que conviene revisar es el exceso de disculpas. Si bien reconocer errores es indispensable cuando corresponde, pedir perdón de manera constante por detalles menores puede transmitir inseguridad. McGoff sugiere sustituir algunas disculpas innecesarias por expresiones de agradecimiento. Agradecer la paciencia ante un pequeño retraso o valorar el tiempo que alguien dedica a explicar un proceso proyecta confianza sin dejar de mostrar cortesía. También propone reemplazar el “pero” por el “y” cuando se exponen dos ideas válidas. El “pero” suele invalidar lo dicho anteriormente, mientras que el “y” permite que ambas afirmaciones convivan.