Empresas & Management

Siga estos consejos sencillos para que su opinión sea tomada en serio

Por revistaeyn.com Asumir un rol profesional y lograr que las ideas sean escuchadas no depende únicamente del cargo que se ocupa. Muchas personas avanzan durante años en su carrera y, aun así, sienten que algo les falta para ser percibidas como referentes o voces influyentes. De acuerdo con la experiencia de Melody Wilding, coach ejecutiva, profesora de comportamiento humano y autora, existen prácticas sencillas —pero poco comunes— que marcan una diferencia clara en cómo otros nos valoran.

Uno de los errores más frecuentes es limitarse a exponer ideas sin darles contexto. No basta con contar lo que se hizo; es clave explicar para qué sirve y qué impacto genera. Los tomadores de decisiones prestan atención a resultados, no a listas de tareas. Traducir el trabajo en beneficios concretos, cifras o escenarios posibles hace que el mensaje gane peso y credibilidad, dice Wilding. Otro aspecto esencial es la capacidad de síntesis. Hablar demasiado suele diluir el punto central. La claridad se asocia con dominio del tema: quien logra explicar algo complejo en pocas frases transmite seguridad y conocimiento. En reuniones, estructurar los mensajes en dos o tres ideas clave resulta mucho más efectivo que extenderse sin rumbo durante varios minutos. La experta dice que la preparación previa también influye. Las decisiones importantes rara vez se ganan dentro de la sala de juntas. Los profesionales más estratégicos conversan antes, de forma individual, con las personas clave. Al adelantar propuestas y escuchar objeciones con anticipación, se construye confianza y se reducen sorpresas. Así, cuando llega el momento formal, el terreno ya está allanado. Asimismo, ser tomado en serio implica atreverse a tomar postura. La indecisión constante erosiona la confianza. Aunque reconocer matices es valioso, los líderes suelen esperar recomendaciones claras. Prefieren debatir una propuesta concreta antes que recibir respuestas ambiguas que devuelven la responsabilidad al jefe o al equipo.