¿Cómo medir efectivamente el bienestar empresarial?

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Las empresas que realmente incorporan el bienestar como eje estratégico entienden que lo que no se mide, difícilmente se gestiona, señala Manpower Group.

Por revistaeyn.com Durante años, el bienestar corporativo se evaluó casi exclusivamente a través de encuestas anuales de clima laboral. Ya en ese tiempo eran poco precisas, y hoy, con el ritmo de transformación que se vive, son aún menos eficientes. Sobre todo, porque cuando se habla de salud organizacional de nada sirve mirar una foto, sino que es necesario tener información en tiempo real. Ahora bien, medir el bienestar no significa simplificarlo. Manpower Group señala que, por el contrario, implica reconocer su complejidad y abordarlo desde múltiples dimensiones: emocional, organizacional, cultural y productiva. Las empresas que realmente incorporan el bienestar como eje estratégico entienden que lo que no se mide, difícilmente se gestiona.

Por eso, uno de los primeros pasos es complementar la encuesta de clima tradicional con herramientas más ágiles, como las encuestas de pulso. Estas mediciones breves y periódicas permiten detectar variaciones casi en el momento en que se están dando: niveles de estrés, carga laboral percibida, claridad de objetivos o sensación de reconocimiento. Otro indicador clave es el eNPS (Employee Net Promoter Score), que mide la disposición de los colaboradores a recomendar la empresa como lugar para trabajar. Funciona como termómetro del compromiso y de la experiencia del empleado. Una caída sostenida en este índice puede anticipar problemas culturales o de liderazgo. En la misma línea, la rotación voluntaria también es un dato fundamental. No se trata solo de observar el porcentaje de salidas, sino de analizar patrones: ¿en qué áreas se concentran las renuncias?, ¿hay líderes específicos con mayor nivel de desvinculaciones?, ¿qué dicen las entrevistas de salida? La información cualitativa, bien sistematizada, puede revelar tensiones que no siempre aparecen en las métricas cuantitativas.

EQUILIBRIO EN VIDA LABORAL Y PERSONAL

Del mismo modo, el ausentismo y el presentismo son otros indicadores relevantes. El primero es más evidente: incrementos sostenidos pueden reflejar problemas de salud física por el contexto laboral o emocional. El segundo, en cambio, es más sutil y hasta puede ser engañoso: las personas están físicamente en su trabajo, pero con bajo nivel de energía, motivación o concentración. A su vez, otro punto a medir es el equilibrio entre la vida personal y la profesional. En tiempos de trabajo híbrido no basta con ofrecer flexibilidad formal; es necesario medir si esa flexibilidad se traduce en una experiencia real. Manpower Group indica que la seguridad psicológica es otra dimensión difícil de cuantificar, pero esencial. Preguntas vinculadas a la posibilidad de expresar opiniones, reconocer errores o plantear desacuerdos permiten evaluar si el entorno favorece la confianza.