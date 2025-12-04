Coca-Cola FEMSA asumirá la distribución del portafolio cervecero de Ambev en Costa Rica

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Coca-Cola FEMSA, reconocida como el mayor embotellador del sistema Coca-Cola a nivel global, anunció junto con Coca-Cola Costa Rica y Ambev Costa Rica —filial de AB InBev— un acuerdo para encargarse de la distribución de las principales cervezas de la cervecera internacional en el país. El entendimiento forma parte de la estrategia multicategoría de Coca-Cola FEMSA, que busca ampliar su alcance más allá de las bebidas tradicionales del portafolio. Con este paso, la firma integrará a su red comercial algunas de las etiquetas cerveceras Corona, Michelob, Budweiser y Stella Artois, en Costa Rica.

Ambas compañías destacan que este acuerdo representa una oportunidad para fortalecer su cercanía con el mercado local, al sumar marcas de prestigio global que cuentan con un arraigo creciente entre los consumidores del país. “Nos complace enormemente formalizar este acuerdo con Ambev Costa Rica, ya que reafirma nuestra aspiración de ser el aliado comercial preferido en todos los territorios donde operamos”, señaló Jerri Liu, director general de Coca-Cola FEMSA Centroamérica Sur. Según explicó, incorporar el catálogo cervecero de Ambev a su infraestructura comercial permitirá capturar nuevas oportunidades de expansión y responder a las expectativas de un mercado cada vez más diversificado. Desde Ambev, la visión también es optimista. Duarte Fernandes, vicepresidente para Centroamérica y Caribe Internacional, subrayó que Costa Rica es un país con un segmento cervecero dinámico y en constante evolución.