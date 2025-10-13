Ranking de las empresas latinoamericanas más valiosas en Wall Street

Empresas & Management

Por revistaeyn.com El comercio electrónico, la industria energética y los servicios financieros son tres de los sectores con proyecciones de crecimiento en los mercados locales y globales, con empresas latinoamericanas como Mercado Libre, Petrobras y Nubank, que son las más valiosas de la región. Además de las compañías antes mencionadas, el top 10 de las empresas más valiosas lo completan, en orden, Itaú Unibanco, Grupo México, América Móvil, Walmart de México, Vale, Ambev y FEMSA.

Mercado Libre En una empresa multinacional originaria de Argentina, dedicada al comercio electrónico. Tiene presencia en 18 países, incluidos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Registraba un valor de US$111,180 millones. Petrobras Es una empresa petrolera brasileña semi-pública de propiedad mixta y con participación extranjera privada, con un valor de US$78,120 millones. Nubank Es un neobanco de Brasil. El término “neobanco” se refiere a que es una institución financiera completamente digital, es decir, que ofrece servicios bancarios como cuentas y tarjetas a través de una aplicación móvil, pero sin operar sucursales físicas. Tiene un valor de US$73,983 millones. Itaú Unibanco También de Brasil, Itaú Unibanco es una entidad bancaria y de servicios financieros. En Latinoamérica también tiene servicio en Chile, Colombia, Panamá, Paraguay, y Uruguay. Tiene un valor de US$71,773 millones.