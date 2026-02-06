Cómo saber si tiene AQ, la nueva habilidad de las personas exitosas

Empresas & Management

Experta define el cociente de agilidad (AQ por sus siglas en inglés) como la capacidad de adaptarse al cambio, manejar la incertidumbre y actuar frente a lo desconocido sin quedar paralizado.

Por revistaeyn.com Las viejas formas de medir la inteligencia empiezan a quedarse cortas. Durante décadas, el cociente intelectual (IQ por sus siglas en inglés) fue el gran referente para definir la capacidad de una persona. Más tarde, el cociente emocional (EQ) amplió la mirada al incluir la gestión de emociones y las habilidades sociales. Sin embargo, según la coach ejecutiva Liz Tran, hoy se impone un nuevo indicador clave: el cociente de agilidad, o AQ.

Tran, asesora de fundadores y directores ejecutivos y creadora de una startup de coaching con inteligencia artificial, sostiene que el AQ es la verdadera habilidad "no negociable" de las personas altamente exitosas. Lo define como la capacidad de adaptarse al cambio, manejar la incertidumbre y actuar frente a lo desconocido sin quedar paralizado. En un entorno marcado por crisis constantes, avances tecnológicos acelerados y mercados volátiles, esa flexibilidad mental se vuelve decisiva. El AQ, explica Tran, no se mide con exámenes tradicionales, sino observando cómo reaccionamos ante el estrés, los imprevistos y las rupturas de nuestros planes. Para entenderlo mejor, propone cuatro grandes arquetipos que describen distintas maneras de enfrentar la presión y el cambio. El primero es el "Neurocirujano", una persona disciplinada, meticulosa y orientada a la excelencia. Quienes encajan en este perfil confían en métodos probados y avanzan con cautela. Su fortaleza es la constancia y la profundidad de su experiencia, pero su mayor obstáculo suele ser el perfeccionismo, que puede frenar la toma de decisiones en momentos críticos. En contraste aparece el "Novelista", impulsado por la libertad y la curiosidad. Este perfil disfruta explorar nuevas ideas y cambiar de rumbo con facilidad. Suele estar a la vanguardia y contagiar entusiasmo, aunque corre el riesgo de usar el cambio como vía de escape cuando las cosas se complican.

BOMBEROS Y ASTRONAUTAS

El tercer arquetipo es el “Bombero”, experto en resolver crisis. Se mantiene sereno cuando todo parece desmoronarse y encuentra oportunidades donde otros ven caos. Su problema es que vive tan cómodo en la emergencia que descuida la planificación a largo plazo. Para fortalecer su AQ, debe equilibrar su habilidad reactiva con una visión estratégica del futuro. Por último está el “Astronauta”, movido por la pasión y la imaginación. Cree firmemente en la innovación y en su capacidad para reinventarse. Avanza rápido y con autenticidad, pero a veces deja de lado los detalles necesarios para convertir las ideas en resultados concretos. Su aprendizaje pasa por desacelerar y estructurar mejor sus proyectos.