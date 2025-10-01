BlackRock está en conversaciones para comprar la compañía eléctrica AES

Las acciones de AES subieron más del 15 % a US$15,15, cotizando a su nivel más alto en alrededor de 11 meses, según la noticia que fue reportada por primera vez por el Financial Times.

Global Infrastructure Partners, propiedad de BlackRock , está en conversaciones avanzadas para comprar el grupo de servicios públicos AES , dijeron personas familiarizadas con el asunto, en un acuerdo que podría superar los US$38.000 millones, incluida la deuda.

Se podría anunciar una transacción en las próximas semanas, según dos de las fuentes, quienes advirtieron que no había garantía de que se llegara a un acuerdo y que las conversaciones aún podrían fracasar.

Las dos fuentes, más otras dos fuentes, todas las cuales hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones confidenciales, confirmaron que las discusiones han estado en curso entre AES y GIP en los últimos meses, reporta Reuters.

AES tiene una deuda consolidada de alrededor de US$29.000 millones y, al último cierre, su capitalización de mercado se situó en US$9.37 mil millones, lo que implica un valor empresarial de más de US$38.000 millones.

AES declinó hacer comentarios. GIP no respondió a una solicitud de comentarios.

Las compañías eléctricas están atrayendo el interés de los inversores a medida que la inteligencia artificial y los centros de datos impulsan un aumento en la demanda de energía, lo que estimula una ola de acuerdos en todo el sector.