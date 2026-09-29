Consumidor centroamericano: patrones que rediseñó el Mundial de Fútbol

Por: Tatiana Irizarry (Customer Success Leader Caricam, NielsenIQ)

El Mundial de Fútbol 2026 no solo paralizó pantallas y estadios; transformó los patrones de compra y socialización en Centroamérica.

Después de semanas de intensa actividad deportiva, los datos de medición de mercado de NielsenIQ (NIQ) nos entregan una radiografía de lo que ocurrió durante el bimestre junio-julio: el consumo masivo y la tecnología experimentaron un impulso decisivo, dejando lecciones para los comités ejecutivos y directores de marca de nuestra región.

Al analizar los mercados de Costa Rica y Guatemala, la lección principal es notoria: en momentos de alta emoción colectiva, el consumidor no elimina el gasto, sino que lo reasigna estratégicamente hacia la experiencia en el hogar.

1. La experiencia "En Grande": El hogar como el nuevo estadio. Uno de los hallazgos más importantes del periodo estuvo en el sector de Tech & Durables (T&D).

En Costa Rica, la categoría de Audio y Video creció un 19,9%, impulsada por un incremento del 26% en la venta de televisores, donde las pantallas de más de 60 pulgadas explicaron el 70% de todo el desarrollo de la categoría.

En Guatemala, el fenómeno fue aún más marcado: Audio y Video repuntó un 35,8%, con pantallas mayores a 50 pulgadas aportando el 76% del crecimiento, acompañadas por un incremento notable del 66% en bocinas Bluetooth.

El consumidor centroamericano apostó por transformar su sala de estar en la grada principal. Esta búsqueda de "Premiumización de la experiencia en casa" generó un efecto multiplicador en otros canastos.

2. La tríada de la socialización: Bebidas, Snacks y Ocasión. El dinamismo en tecnología se trasladó al consumo masivo (FMCG).

En Costa Rica, el mercado total de bienes de consumo masivo creció un +11,1%, con la industria de Bebidas liderando el ritmo a un ritmo del +17,3%, impulsada por gaseosas y cervezas (+24% de aporte al crecimiento).

En Guatemala, el segmento de Autoservicios en Bebidas registró un alza del +12,5%, apuntalado por el dinamismo cervecero (+20%).Junto a las bebidas, la categoría de Alimentos encontró en las boquitas/snacks y embutidos/carnes vacunas sus principales motores.