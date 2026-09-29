Consumidor centroamericano: patrones que rediseñó el Mundial de Fútbol

Por: Tatiana Irizarry (Customer Success Leader Caricam, NielsenIQ)
El Mundial de Fútbol 2026 no solo paralizó pantallas y estadios; transformó los patrones de compra y socialización en Centroamérica.
Después de semanas de intensa actividad deportiva, los datos de medición de mercado de NielsenIQ (NIQ) nos entregan una radiografía de lo que ocurrió durante el bimestre junio-julio: el consumo masivo y la tecnología experimentaron un impulso decisivo, dejando lecciones para los comités ejecutivos y directores de marca de nuestra región.
Al analizar los mercados de Costa Rica y Guatemala, la lección principal es notoria: en momentos de alta emoción colectiva, el consumidor no elimina el gasto, sino que lo reasigna estratégicamente hacia la experiencia en el hogar.
1. La experiencia "En Grande": El hogar como el nuevo estadio. Uno de los hallazgos más importantes del periodo estuvo en el sector de Tech & Durables (T&D).
En Costa Rica, la categoría de Audio y Video creció un 19,9%, impulsada por un incremento del 26% en la venta de televisores, donde las pantallas de más de 60 pulgadas explicaron el 70% de todo el desarrollo de la categoría.
En Guatemala, el fenómeno fue aún más marcado: Audio y Video repuntó un 35,8%, con pantallas mayores a 50 pulgadas aportando el 76% del crecimiento, acompañadas por un incremento notable del 66% en bocinas Bluetooth.
El consumidor centroamericano apostó por transformar su sala de estar en la grada principal. Esta búsqueda de "Premiumización de la experiencia en casa" generó un efecto multiplicador en otros canastos.
2. La tríada de la socialización: Bebidas, Snacks y Ocasión. El dinamismo en tecnología se trasladó al consumo masivo (FMCG).
En Costa Rica, el mercado total de bienes de consumo masivo creció un +11,1%, con la industria de Bebidas liderando el ritmo a un ritmo del +17,3%, impulsada por gaseosas y cervezas (+24% de aporte al crecimiento).
En Guatemala, el segmento de Autoservicios en Bebidas registró un alza del +12,5%, apuntalado por el dinamismo cervecero (+20%).Junto a las bebidas, la categoría de Alimentos encontró en las boquitas/snacks y embutidos/carnes vacunas sus principales motores.
Las reuniones en casa impulsaron el consumo por ocasión, demostrando que las marcas que logran vincularse al ritual de reunión social ganan participación de mercado de manera acelerada.
3. El valor probado del patrocinio: Una ventaja competitiva sólida. El rendimiento de las alianzas deportivas demuestra el gran valor de estas iniciativas: los datos de NIQ confirman que las marcas patrocinadoras oficiales mantuvieron un crecimiento consistentemente superior al promedio del mercado.
• En Costa Rica, las marcas patrocinadoras en FMCG registraron un crecimiento del 14% en ventas valor, mientras que en tecnología e electrodomésticos (T&D) alcanzaron un extraordinario +40%.
• En Guatemala, el crecimiento de patrocinadores en Autoservicios alcanzó un 16,3%, y en T&D replicó un contundente +40%. El consumidor no solo reconoce el patrocinio, sino que premia la relevancia contextual en el punto de venta y la góndola.
Las tres lecciones clave para las marcas en la era post-Mundial son:
1. Omnicanalidad y presencia en el canal correcto. En momentos de alta demanda por impulso, la disponibilidad en Autoservicios y Canales Tradicionales es determinante. El desabastecimiento en momentos clave destruye el valor del patrocinio.
2. El poder del emparejamiento (Cross-Merchandising). Quien vende la cerveza debe facilitar la compra de la boquita/snacks o la carne/embutidos. Las marcas que ejecutaron promociones cruzadas maximizaron el ticket promedio.
3. El reto de la retención. El verdadero liderazgo de pensamiento (Thought Leadership) no se mide por el pico de ventas durante un evento, sino por la capacidad de retener al comprador capturado.
La pregunta estratégica para el cierre de año es: ¿Cómo convertimos a los consumidores que ganamos durante un evento como el del Mundial en compradores habituales de nuestra categoría?
El Mundial 2026 confirmó que la emoción es un catalizador poderoso para el retail centroamericano. Aquellas organizaciones que combinen la medición de datos en tiempo real con una ejecución impecable en el punto de venta serán las que transformen estos picos estacionales en crecimiento sostenible a largo plazo.