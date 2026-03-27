Consumo en Centroamérica crece 14 % durante Semana Santa, según estudio

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El análisis de NIQ identifica que, si bien el incremento en los precios fue el principal motor de crecimiento en 2025, la distribución del portafolio (presencia efectiva en anaquel) fue un factor determinante, aportando un 12 % adicional al crecimiento de las categorías.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El consumo en Centroamérica durante la Semana Santa de 2025 registró un notable dinamismo, impulsado tanto por factores estacionales como por cambios en los hábitos de compra de los consumidores. De acuerdo con el más reciente informe de la NielsenIQ (NIQ), el valor de las ventas en la región fue un 14% superior al promedio del resto del año, consolidando esta temporada como uno de los periodos comerciales más relevantes. El reporte revela que el crecimiento no fue homogéneo entre los países. Nicaragua lideró el repunte con un incremento del 26 % en el valor del consumo durante abril de 2025, seguido por Costa Rica con un 20 % y Guatemala con un 13 %.

Panamá también mostró un desempeño sólido con un alza del 11 %, mientras que Honduras y El Salvador registraron aumentos más moderados, de 7 % y 6 %, respectivamente. En conjunto, el mercado regional creció un 3 % en comparación con abril de 2024. Uno de los hallazgos clave del análisis es que el aumento en los precios fue el principal motor del crecimiento; sin embargo, no fue el único. La distribución efectiva de productos en los puntos de venta —es decir, su disponibilidad en anaqueles— aportó un 12 % adicional al desempeño de las categorías frente al mismo periodo del año anterior. Este factor resultó determinante para capitalizar la alta demanda propia de la temporada. En cuanto a las preferencias de consumo, ciertas categorías destacaron por su fuerte crecimiento. Productos tradicionalmente asociados a la Semana Santa, como sardinas y atunes enlatados, concentrados en polvo y margarinas, registraron un desempeño 14 % superior al promedio mensual de la región. Estos alimentos, vinculados a prácticas culturales y religiosas, continúan siendo protagonistas en la canasta de los hogares centroamericanos durante este periodo.