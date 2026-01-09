Copa reanuda vuelos a la capital de Venezuela tras la mejora en las condiciones

Empresas & Management

Copa Airlines informa que, tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo de Maiquetía, en Venezuela, reiniciará sus vuelos hacia y desde la ciudad de Caracas a partir del martes 13 de enero.

Por Agencia EFE Copa Airlines informó de la reanudación de manera escalonada, de sus vuelos desde y hacia Caracas "tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo", unos vuelos que mantenía suspendidos desde el pasado 4 de diciembre en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. "Copa Airlines informa que, tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo de Maiquetía, en Venezuela, reiniciará sus vuelos hacia y desde la ciudad de Caracas a partir del martes 13 de enero con una frecuencia diaria", señaló la compañía en un comunicado.

Además, añadió la compañía de bandera panameña, a partir del 16 de enero, Copa Airlines reiniciará su segundo vuelo, el cual operará entre tres y cuatro frecuencias semanales hasta el 19 de febrero, y un día después, "este segundo vuelo pasará a operar con frecuencia diaria". Copa Airlines ya había anunciado de la reanudación de su vuelo a la ciudad de Maracaibo, la única frecuencia que mantenía activa hacia Venezuela y cuya suspensión temporalmente había anunciado el sábado. Mientras que en la mañana del pasado sábado, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de Estados Unidos restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela en apoyo al Departamento de Guerra», según las palabras del secretario de Transporte, Sean Duffy, y para «asegurar la seguridad del público en vuelos. El pasado 16 diciembre, Copa notificó que decidió extender en un principio hasta el 15 de enero la suspensión temporal de vuelos desde y hacia Caracas, a la espera de que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa.