Madres ticas enfrentan más informalidad y menores salarios

Empresas & Management

Mientras la participación laboral en Costa Rica alcanza el 70% entre los hombres, entre las mujeres se sitúa en 46%. Cuando se incorpora la condición de maternidad, la cifra baja hasta 44%, según el Informe Estado de la Nación.

Por revistaeyn.com Las mujeres en Costa Rica continúan encontrando obstáculos que limitan sus oportunidades tanto dentro de los hogares como en el mercado laboral. Aunque el trabajo doméstico y las labores de cuidado son fundamentales para el bienestar de las familias y el funcionamiento de la economía, estas tareas siguen recayendo principalmente sobre ellas y, en buena medida, permanecen sin remuneración ni reconocimiento.

El Informe Estado de la Nación, correspondiente a 2025, evidencia que la maternidad profundiza algunas de estas desigualdades. Mientras la participación laboral alcanza el 70 % entre los hombres, entre las mujeres se sitúa en 46 %. Cuando se incorpora la condición de maternidad, la cifra baja hasta 44 %, frente al 50 % registrado entre las mujeres que no tienen hijos. Natalia Morales coordinadora del Informe Estado de la Nación, señala que la brecha se amplía conforme aumenta el número de hijos, especialmente cuando existen menores de cinco años en el hogar. Esta situación también afecta a mujeres con altos niveles educativos, debido a que su incorporación a un empleo remunerado está estrechamente relacionada con la disponibilidad y el costo de los servicios de cuido. "Para muchas madres, contratar estos servicios puede representar una parte significativa de sus ingresos, generando una disyuntiva entre permanecer en casa para atender a sus hijos o incorporarse al mercado laboral y destinar buena parte del salario al cuidado", apunta Morales. El panorama adquiere mayor relevancia porque siete de cada diez mujeres en Costa Rica son madres. Además, las condiciones laborales de este grupo suelen ser menos favorables. Cerca de la mitad de las madres se desempeña en actividades como comercio, alojamiento, alimentación y trabajo doméstico, mientras que una proporción importante de las mujeres sin hijos trabaja en sectores como servicios profesionales, educación y salud, que suelen ofrecer mejores condiciones y remuneraciones.