TCE abre nueva oficina en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Costa Rica

Empresas & Management

TCE supervisa más de 150,000 toneladas de carga al año, realiza más de 500 auditorías y opera en más de 230 aeropuertos en todo el mundo.

Por revistaeyn.com TCE, empresa especializada en supervisión operativa, cumplimiento y calidad de carga aérea, abrió una nueva oficina en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO), en Costa Rica. Este lanzamiento estratégico se produce pocas semanas después de la primera oficina africana de TCE en Casablanca, Marruecos, y se basa en su base establecida en Alemania, donde se fundó la empresa. Juntas, estas ubicaciones forman una red global creciente que permite a TCE ofrecer estándares uniformes y de alto rendimiento en varios continentes, al tiempo que se adapta a las necesidades específicas de cada región.

"Nuestra expansión está impulsada por un principio simple: estar donde nuestros clientes nos necesitan y brindar el mismo servicio de clase mundial en todas partes", dice Sarah Scheibe, directora general de TCE. La decisión de abrir en Costa Rica se basó en dos factores clave. En primer lugar, muchas de las aerolíneas asociadas de TCE operan vuelos a Centroamérica, lo que requiere supervisión operativa local para mantener los exigentes estándares de calidad de la compañía. En segundo lugar, el equipo de San José puede cubrir el turno de noche europeo, lo que garantiza una mayor eficiencia y un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal de los colegas en Alemania. Bajo el liderazgo de Rodolfo Páez, el equipo de ocho personas en San José opera como punto de contacto regional y como parte de la plataforma de servicio global integrada de TCE. Supervisan las operaciones locales, se coordinan con socios y partes interesadas, gestionan los informes aduaneros, brindan servicio al cliente y brindan supervisión operativa para vuelos en todo el mundo.