Pura Vida Meetings busca fortalecer a Costa Rica en turismo de reuniones

Por revistaeyn.com
Pura Vida Meetings, un concepto promovido por el Costa Rica Convention Bureau para el segmento de reuniones, propone una visión en la que los encuentros no se valoran únicamente por su infraestructura o número de asistentes, sino también por la calidad de las relaciones que generan, la experiencia de los participantes y la huella que dejan en las organizaciones y en el territorio.
La propuesta reúne hospitalidad, sostenibilidad, bienestar, innovación y una conexión directa con el entorno, sin perder de vista los objetivos profesionales de cada iniciativa.
De acuerdo con cifras del Costa Rica Convention Bureau, durante 2025 el país recibió 95 congresos; Colombia participó en el 39 % de ellos. En ese mismo periodo se realizaron 400 programas de incentivos, de los cuales el 18 % correspondió al mercado colombiano, mientras que su participación en el segmento corporativo alcanzó el 37 %.
Costa Rica cuenta con un ecosistema en el que conviven empresas multinacionales, talento calificado, innovación y sostenibilidad, condiciones que favorecen la organización de congresos científicos y reuniones corporativas.
“Costa Rica está demostrando que puede ser reconocida por su biodiversidad y, al mismo tiempo, por su capacidad para desarrollar tecnología de alto valor. Esa combinación de innovación, talento y sostenibilidad ofrece un entorno especialmente atractivo para congresos, reuniones empresariales y espacios de intercambio entre industrias y profesionales”, señaló Rafael Quesada, jefe del Departamento de Promoción y Segmentos Especializados del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Pura Vida Meetings parte de una característica ampliamente asociada con Costa Rica y la lleva a la manera de planear y vivir los encuentros profesionales. En este contexto, “Pura Vida” no funciona únicamente como una expresión coloquial o un eslogan, sino como una forma de hacer negocios basada en la cercanía humana, el equilibrio, el propósito y la hospitalidad.
La propuesta incorpora además la sostenibilidad como un criterio medible. Costa Rica cuenta con la Certificación para la Sostenibilidad Turística, una herramienta que evalúa prácticas ambientales, sociales, culturales y económicas dentro de las empresas del sector.
La relación entre Colombia y Costa Rica dentro del segmento de reuniones ya cuenta con algunos antecedentes. Burós de convenciones y organizaciones colombianas han participado en encuentros profesionales realizados en Costa Rica.
“Colombia es un país prioritario para Costa Rica por su conectividad, cercanía y dinamismo empresarial. A esto se suma la presencia de compañías, talento y sectores estratégicos con visión regional, que pueden encontrar en Costa Rica una sede cercana para reunir equipos, compartir aprendizajes y avanzar en proyectos comunes”, señaló Tatiana Orozco, directora ejecutiva del Costa Rica Convention Bureau.
Para Pura Vida Meetings, el siguiente paso será profundizar este vínculo mediante el acercamiento con actores del sector privado, asociaciones, instituciones académicas y organizaciones especializadas.
Como parte de este acercamiento, el Costa Rica Convention Bureau desarrolló una agenda de relacionamiento en Bogotá y en Medellín. La programación reunió a empresas, agencias, organizadores de eventos y aliados de la industria interesados en conocer la propuesta del destino para el segmento de reuniones.