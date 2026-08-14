Pura Vida Meetings busca fortalecer a Costa Rica en turismo de reuniones

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Costa Rica cuenta con un ecosistema en el que conviven empresas multinacionales, talento calificado, innovación y sostenibilidad, condiciones que favorecen la organización de congresos científicos y reuniones corporativas.

Por revistaeyn.com Pura Vida Meetings, un concepto promovido por el Costa Rica Convention Bureau para el segmento de reuniones, propone una visión en la que los encuentros no se valoran únicamente por su infraestructura o número de asistentes, sino también por la calidad de las relaciones que generan, la experiencia de los participantes y la huella que dejan en las organizaciones y en el territorio. La propuesta reúne hospitalidad, sostenibilidad, bienestar, innovación y una conexión directa con el entorno, sin perder de vista los objetivos profesionales de cada iniciativa.

De acuerdo con cifras del Costa Rica Convention Bureau, durante 2025 el país recibió 95 congresos; Colombia participó en el 39 % de ellos. En ese mismo periodo se realizaron 400 programas de incentivos, de los cuales el 18 % correspondió al mercado colombiano, mientras que su participación en el segmento corporativo alcanzó el 37 %. Costa Rica cuenta con un ecosistema en el que conviven empresas multinacionales, talento calificado, innovación y sostenibilidad, condiciones que favorecen la organización de congresos científicos y reuniones corporativas. “Costa Rica está demostrando que puede ser reconocida por su biodiversidad y, al mismo tiempo, por su capacidad para desarrollar tecnología de alto valor. Esa combinación de innovación, talento y sostenibilidad ofrece un entorno especialmente atractivo para congresos, reuniones empresariales y espacios de intercambio entre industrias y profesionales”, señaló Rafael Quesada, jefe del Departamento de Promoción y Segmentos Especializados del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).