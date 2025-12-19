DHL Global Forwarding instala más de 1.700 paneles solares en Costa Rica

Por revistaeyn.com

DHL Global Forwarding, el especialista en transporte aéreo, marítimo y logístico del Grupo DHL, anunció la instalación de sistemas de generación solar en dos de sus principales operaciones en Costa Rica: la sede logística del Coyol de Alajuela y las bodegas ubicadas en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

En total, se instalaron 1.726 paneles solares distribuidos equitativamente entre ambos centros logísticos (863 paneles por ubicación), que aportarán 500 kWp por sitio, para una capacidad combinada de 1 MWp y una vida útil proyectada de 30 años. En cada instalación se cubrió un área de 22.000 m² de techo industrial, lo que permite aprovechar al máximo los rayos del sol de la zona.

La capacidad instalada de 1 MWp en paneles solares equivale, en términos de generación, a abastecer de electricidad a entre 300 y 400 hogares costarricenses durante un año. Además, este tipo de sistemas puede evitar entre 450 y 650 toneladas de CO₂ anuales, según factores internacionales de emisión asociados a la generación térmica.

La inversión ronda los US$600.000, monto que permitirá un ahorro estimado superior a los US$$11.500 al mes en consumo eléctrico, fortaleciendo la eficiencia operativa y reduciendo la huella de carbono de ambas operaciones.

“Costa Rica es vital en la cadena de suministro de cientos de empresas que envían y reciben mercancías mediante DHL. Por esa razón, estamos haciendo una gran inversión en ampliar y modernizar nuestras bodegas y oficinas administrativas, incorporando estándares de sostenibilidad que reduzcan nuestro impacto ambiental y fortalezcan una operación responsable”, comentó John Knohr, CEO de DHL Global Forwarding para América Central y el Caribe (CENAC).

La instalación de energía solar no solo reduce el consumo eléctrico general, sino que impacta directamente la eficiencia de todos los servicios que sostienen la operación logística. Entre ellos destacan los cuartos de temperatura controlada utilizados para insumos médicos y cargas sensibles, las zonas de climatización especial para alimentos y bebidas, los sistemas de acceso, videovigilancia y seguridad industrial, y la infraestructura de TI, monitoreo y automatización, esenciales para el flujo diario de mercancías.

A nivel operativo y administrativo, la energía generada abastecerá también servicios como centros de datos, equipos de comunicación, montacargas y vehículos eléctricos, iluminación interior y exterior, oficinas administrativas y áreas de soporte.