Cultivos industriales son el 67,5 % de la producción de cultivos permanentes en Costa Rica

Encabeza este grupo el cultivo de la caña de azúcar, seguido por la palma aceitera y, en tercer lugar, el café, señala la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Los cultivos industriales, que corresponden a productos que no se consumen directamente como alimento, sino que se destinan principalmente a la industria, representan el 67,5 % de la producción total de los cultivos permanentes (aquellos cuyo ciclo productivo es mayor a un año y en el que después de la cosecha, la planta mantiene la capacidad para volver a producir) en Costa Rica.

Dentro del grupo de los árboles frutales estudiados por la ENA, la naranja representa el 81,5 % de la producción total de este grupo. Además, el 84,6 % de la producción vendida se destina a la industria. Complementan este grupo, el mango y el aguacate.

De la producción vendida de mango, el 69,6 % tuvo como destino la venta en el mercado al por mayor mientras que en el caso del aguacate fue el 94,2 %.

Los granos básicos representan el 57,5 % del área sembrada de los cultivos anuales (aquellos cuyo ciclo productivo es menor o igual a un año, donde la planta germina, crece, florece, da frutos, alcanza su madurez y se seca) investigados por la Encuesta Nacional Agropecuaria 2024. Dentro de este grupo, en una primera posición se tiene el arroz, seguido por el cultivo de maíz y, en tercer lugar, se encuentra el frijol.

En el grupo de raíces y tubérculos, la yuca es el cultivo que muestra la mayor producción obtenida, alcanzando el 70,7 % de la producción total dentro de este grupo. Destacan también la papa y el ñampí.

En cuanto a las hortalizas, el 70,5 % del área sembrada en Costa Rica corresponde al cultivo de cebolla, seguida por la zanahoria.